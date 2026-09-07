Un rapport de presse a révélé, ce lundi, les détails du dernier entraînement du Real Madrid, avant la confrontation face à l'Inter Milan, demain mardi, en ouverture de leur parcours en Ligue des champions.

Le journal « AS » a indiqué que les choses se déroulent bien avec Tchouaméni, qui poursuit sa progression de façon excellente.

Pour le deuxième jour consécutif, il s'est entraîné avec l'équipe et a paru normal, confirmant la disparition de la douleur. Désormais, le Real Madrid doit gérer son retour avec soin afin d'éviter toute rechute.

Pour cette raison, Tchouaméni est considéré comme pratiquement écarté du onze de départ du match de demain face à l'Inter Milan, en Ligue des champions, mais il a une chance de figurer dans le groupe.

Il s'agit d'une évolution positive, car ses chances d'intégrer le groupe étaient quasi nulles hier.

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Tchouaméni s'est entraîné sans bandages, en effectuant des pas mesurés, et n'a montré aucun signe d'inquiétude. Tout a paru normal. Sa prochaine étape est de retrouver sa condition physique.

La séance d'entraînement d'aujourd'hui n'a pas connu de véritables surprises. Thiago et Endrick ont également participé de nouveau, affichant des signes prometteurs, puisqu'ils ont de bonnes chances de rejoindre l'équipe, mais leur présence dans le onze de départ n'est pas attendue.

Pour le match face à l'Inter Milan, quatre joueurs seront absents à coup sûr : Asensio, à qui il reste encore quelques semaines avant son retour, comme l'a annoncé Mourinho lui-même en conférence de presse, Militão, qui sera absent environ un mois, Mendy, récemment écarté de la liste de la Ligue des champions et dont le retour n'est pas attendu avant Noël au plus tôt, et Rodrygo, dont le retour est également prévu aux alentours de janvier.

Lunin ne s'est pas entraîné ce matin en raison de la grippe, et sa présence dans le groupe restera incertaine jusqu'au dernier moment.