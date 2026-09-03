Nemanja Gudelj signe pour une saison et affrontera l’Ajax en décembre

Nemanja Gudelj a été présenté jeudi comme la nouvelle recrue de Getafe, trois jours après son premier match avec le club. Le Serbe était libre de tout contrat après son départ de Séville et s’est engagé pour une saison avec le club madrilène, qui affrontera l’Ajax le 17 décembre en Ligue Europa Conférence.

Gudelj, 34 ans, était sans club après avoir conclu en juin avec le Séville FC qu’un départ était la meilleure option. Le droitier, qui a grandi à Bréda, a remporté deux fois la Ligue Europa, disputé 261 matches avec le club et est parti en suivant sa propre voie en tant que véritable légende du club.

Son chemin l’a mené 500 kilomètres plus au nord. « J’ai choisi Getafe parce que c’est un grand club qui évolue en Liga depuis de nombreuses années », a raconté Gudelj en conférence de presse. « C’est un club très stable et très uni, qui a retenu mon attention. »

Gudelj est surtout impressionné par les qualités de l’effectif et de l’entraîneur José Bordalás. « Tout cela réuni m’a beaucoup intéressé et je suis venu ici pour aider à soutenir ce beau projet. »

Gudelj pense posséder l’« ADN de Getafe ». « Au cours de ma carrière, j’ai montré cette intensité et j’ai tout donné sur le terrain. Je connais bien l’entraîneur et je sais ce qu’il attend de moi. Je vais tout faire, j’ai de l’expérience et, heureusement, mon corps tient encore bien le coup. »

« Je suis très heureux d’être ici, de travailler avec l’entraîneur et de lutter avec ce groupe fantastique », a ajouté Gudelj. Le milieu défensif figurait aussi dans le viseur du Royal Antwerp, selon Voetbal International , mais il a déçu le directeur technique Marc Overmars.

Gudelj n’était d’ailleurs pas le seul nouveau joueur présenté jeudi. L’attaquant Iván Azón (23 ans) est prêté par Côme jusqu’à la fin de la saison. En principe, le duo sera présent en décembre contre l’Ajax, un club que Gudelj connaît bien. L’international serbe aux 75 sélections a disputé 59 matches avec le club amstellodamois entre 2015 et 2017.

Getafe avait déjà officialisé l’arrivée de Gudelj dimanche, mais n’avait pas encore eu le temps de le présenter à la presse en raison du match de lundi. Le milieu de terrain est entré en jeu lundi à un quart d’heure de la fin contre Osasuna, sans pouvoir empêcher la défaite 1-0 de son équipe à Pampelune. Getafe prépare désormais le match de lundi prochain, avec la réception du Celta de Vigo.