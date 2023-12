Nasri rappelle quelques vérités à Mbappé

L’ancien joueur de l’OM, Samir Nasri, a réagi au geste d’humeur de Kylian Mbappé lors de Dortmund – PSG.

Le PSG a validé sa qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions après un nul contre le Borussia Dortmund, mercredi dernier. Mais malgré cela, Kylian Mbappé n’était pas particulièrement heureux après le coup de sifflet final. Une attitude déplorée par Samir Nasri dimanche lors de son intervention dans le Canal Football Club de Canal+.

Samir Nasri donne des leçons à Mbappé

Après le but égalisateur de Warren Zaire-Emery qui qualifiait le PSG en 8es de finale, l’entraineur parisien, Luis Enrique, demande à ses joueurs de ne plus prendre de risque et de gérer le score. Une option qui n’a pas plus à Kylian Mbappé, sevré de ballon en attaque. L’international français a manifesté son mécontentement sur le terrain et même en fin de match. La revendication de Mbappé peut sembler juste puisque l’ancien attaquant de Monaco vouait finir premier du groupe. Toutefois, l’option de Luis Enrique semble être la meilleure aux yeux de Samir Nasri. Selon l’ancien joueur de Manchester City et d’Arsenal, le technicien espagnol ne manque pas d’ambition mais il était plutôt réaliste.

« Non, ce n’est pas un manque d’ambition. L’essentiel c’était la qualification. Terminer 1er c’est un avantage, mais il faudra battre tout le monde pour espérer remporter le trophée. A un moment donné, ils rencontreront les meilleurs dans cette compétition. Il ne fallait pas prendre des risques inutiles. Il y a une logique de coach, et celle d’entraineur », a déclaré Samir Nasri.

Laure Boulleau enfonce Kylian Mbappé

Présente également sur le plateau de CFC, Laure Boulleau a également eu des mots durs à l’endroit de Kylian Mbappé. Pour l’ancienne joueuse du PSG (2005-2018), le capitaine de l’Equipe de France devait respecter la consigne de l’entraineur et faire surtout honneur à son statut. « Mbappé, avec son statut et la confiance qu’il a en lui. Mais il faut suivre l’instinct général. Collectivement, ils étaient tous d’accord pour rester en place et assurer la qualif. J’espère qu’ils auront des renforts en janvier. Et il y aura aussi le retour de Nuno Mendes », a renchéri Laure Boulleau.