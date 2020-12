Naples, Mertens absent trois semaines

L'attaquant belge est sorti en larmes du match contre l'Inter avec un problème à la cheville : son état sera réévalué en janvier.

est orphelin en attaque. Victor Osimhen est absent depuis plusieurs semaines, Lorenzo Insigne est suspendu pour le match contre la . Mais les problèmes de Gennaro Gattuso ne s'arrêtent pas là, étant donné que pour les prochains matches de championnat, y compris le prochain contre le neuvième de , il sera contraint de se passer des services de Dries Mertens, sorti sur blessure dans le match contre l'Inter.

Dries Mertens est sorti en larmes du terrain de San Siro, remplacé par Petagna dès le quart d'heure de jeu, en raison d'un problème à la cheville, il sera donc indisponible dans les prochaines semaines. L'international belge reviendra certainement en 2021, vraisemblablement fin janvier, selon ce qui a été déclaré par Naples dans la déclaration post-examen ce jeudi.

"Dries Mertens, qui a été remplacé hier lors du match Inter-Napoli hier, a réalisé des examens à la clinique Pineta Grande, qui ont révélé une blessure du premier/deuxième degré à la cheville gauche avec atteinte du compartiment médial. Son état sera réévalué dans trois semaines. Mertens a déjà commencé la réhabilitation, qui se poursuivra en pendant la période de Noël", a indiqué le club napolitain ce jeudi.

Petagna seul numéro neuf disponible contre la Lazio

Un gros problème pour Gennaro Gattuso, qui devra déjà renoncer à la présence de Victor Osimhen au centre de l'attaque lors des prochains matches de championnat : Petagna sera forcément aligné d'entrée face à la Lazio lors du prochain match, lui qui a été décisif lors de la victoire contre la le week-end dernier. Ce sera une nouvelle belle opportunité pour l'ancien avant-centre titulaire de la de montrer son niveau.

Derrière Petagna, Lozano, Politano et Zielinski sont prêts, tandis que Milik reste en dehors de l'équipe pour des problèmes contractuels : le Polonais aurait été le remplaçant naturel d'Osimhen avant ces problèmes et donc de Mertens, mais il ne pourra pas rejouer sur le terrain sous les ordres de Gattuso en raison d'un litige contractuel. Le Polonais ne veut pas prolonger son contrat qui se termine à la fin de la saison 2020-2021 et pourrait partir libre.

Compte tenu d'un nouveau bilan de la blessure à la mi-janvier, Mertens sera certainement contraint de rater les matches de contre la Lazio, Turin, et Spezia. L'objectif de Naples sera probablement de pouvoir compter sur l'international belge pour la Super Coupe d' contre la le 20 janvier, en évitant peut-être de le risquer lors des matches précédents, entre le championnat et la .