Naples jouera avec un maillot hommage à Maradona

Le Napoli a dévoilé un quatrième maillot au style très argentin en vue de la rencontre contre la Roma ce dimanche, en hommage à Maradona.

Après avoir rendu hommage au plus grand joueur de son histoire jeudi lors de sa rencontre de contre Rijeka, le Napoli va poursuivre ce dimanche avec une nouvelle réception, celle de la Roma cette fois en . Les Partenopei vont en effet défier la Louve avec un quatrième maillot aux bandes verticales blanches et bleues au style très argentin.

La disparition du "Pibe de Oro" n'a rien à voir avec ce maillot spécial, l'idée avait déjà été mise en œuvre avant la mort de la star albiceleste : le club napolitain l'inaugurera lors du match contre les Giallorossi.

"Il y a un an, avec Kappa, nous avons pensé à concevoir un maillot de jeu spécial qui nous rappellerait Diego Maradona, son bien-aimée et ses liens étroits avec les habitants de . Ensemble, nous espérions que Diego puisse le voir, peut-être le porter et s'enthousiasmer avec nous", avait exprimé le club.

"La présentation du nouveau kit a déjà été décidée pour la 9ème journée du championnat, à l'occasion du match SSC Napoli-Roma. Le maillot qui sera porté ce soir par les joueurs aura une signification encore plus grande qu'on ne le pensait initialement."

Une tunique qui donnera forcément envie aux protégés de Gattuso de se dépasser, eux qui auront l'opportunité de revenir à hauteur de leurs adversaires du jour et des places qualificatives en .

Après ses débuts à Argentinos Juniors puis Boca Juniors, Diego Maradona avait passé l'essentiel de sa carrière européenne dans le sud de l' dans la foulée d'un passage à Barcelone. C'est dans le sillage du Pive de Oro que Naples a remporté les deux seuls titres de champion d'Italie de son histoire, en 1987 puis 1990.

De quoi faire de Diego Maradona une véritable icône de la ville de Naples. Le président du club, Aurelio de Laurentiis et le maire de la ville, on d'ailleurs évoqué la possibilité de renommer le stade San Paolo du nom de l'Argentin.