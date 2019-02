Naples, Kevin Malcuit : "Les Bleus, c'est un rêve et un objectif"

Le latéral droit arrivé en Serie A l'été dernier a évoqué sa saison à Naples et rêve de porter le maillot de l'équipe de France.

Le poste d'arrière droit est certainement le plus ouvert en équipe de France. Si Benjamin Pavard est le titulaire du poste, c'est une position dans laquelle la concurrence n'est pas aussi exarcerbée qu'elle peut l'être en attaque ou bien au milieu de terrain. Si Kenny Lala a récemment fait un appel du pied au sélectionneur de l'équipe de France, il n'est pas le seul à penser et à rêver d'une place avec les Bleus dans un futur proche.

Dans une interview accordée à France Football, Kevin Malcuit a posé sa candidature pour l'équipe de France : "Les Bleus, c'est un rêve et un objectif. C'est aussi cela qui a dicté mon dernier choix de carrière. Je suis à Naples car je sais pertinemment que pour espérer accrocher le wagon des Bleus, cela passe par un grand club et des grands matches. Évidemment, le sélectionneur fait ses choix. Quant à moi, je me dois de rester sur ma lancée actuelle".

"Je suis plus rigoureux défensivement"

Kevin Malcuit a évoqué ses premiers mois à Naples : "Dès mon arrivée, j'ai ressenti une énorme différence avec la Ligue 1 au niveau tactique. Les premiers jours, j'étais souvent en décalage par rapport à mes coéquipiers. Il a fallu assimiler le logiciel de jeu et progresser dans mon positionnement. Je crois avoir bien travaillé à ce niveau. Carlo Ancelotti m'a surtout fait travailler l'aspect tactique sur les phases défensives. Franchement, quand on a la chance d'avoir le "Mister", l'un des meilleurs coaches au monde, comme entraîneur, on est à l'écoute de chaque mot car on sait qu'on va progresser" .

"Une culture tactique plus forte ? Oui, clairement. La Serie A est vraiment à part. Ici, le sens du détail est très aiguisé. On fait attention à tout de manière minutieuse. Lors des matches, tout relâchement peut être rapidement sanctionné. En somme, je me sens beaucoup plus attentif sur 90 minutes. Sinon, cela peut coûter très cher. Dans l'absolu, je me considère comme un latéral offensif qui cherche à respecter un équilibre défensif, car avant tout, j'évolue comme défenseur dans un schéma tactique. Depuis que je suis à Naples , je suis plus rigoureux défensivement grâce à l'expérience que je gagne match après match ", a ajouté le latéral français.

L'ancien latéral de Lille a dévoilé le coéquipier qui l'a le plus impressionné et il s'agit de Kalidou Koulibaly : " Je ne m'entraîne au quotidien qu'avec des internationaux, le niveau est très élevé. Mais, parole à la défense, j'ai envie de dire Kalidou Koulibaly parce qu'il est complet et très régulier. Aujourd'hui, c'est sûrement l'un des meilleurs défenseurs au monde et on ne peut que progresser à ses côtés" .