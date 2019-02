Equipe de France - Karim Benzema : "Le titre de champion du monde ? Dans le fond, je n'ai pas de regret"

Écarté de l'équipe de France depuis octobre 2015, l'attaquant du Real Madrid n'était pas du sacre des Bleus en Russie, en juillet dernier.

Karim Benzema a accordé une longue interview à France Football cette semaine, dans laquelle il revient sur sa carrière au Real Madrid, son jeu, mais aussi sa relation avec Cristiano Ronaldo - parti l'été dernier à la Juventus. Un départ qui l'a libéré en même temps qu'il lui conférait plus de responsabilités tant il "jouait en fonction de Cristiano" , comme il le décrit lui-même .

Karim Benzema évoque aussi l'équipe de France, où il n'a plus été appelé depuis octobre 2015 et une victoire contre l'Arménie (4-0), laissant son compteur bloqué à 81 sélections et 27 buts avec la tunique frappée du coq.

Depuis, l'équipe de Didier Deschamps a disputé une finale de Championnat d'Europe à domicile (perdue contre le Portugal en 2016, 0-1 ap) et a surtout été sacrée championne du monde en juillet dernier à Moscou contre la Croatie (4-2). Un titre auquel n'a donc pas participé l'attaquant du Real Madrid, qui assure pourtant ne pas conserver de regrets.

"Je me dis que c'était écrit comme ça"

"Je me dis que c'était écrit comme ça. Des regrets ? Oui, sur le coup, parce que tu te dis que tu aurais pu. Mais dans le fond non, pas de regrets car je joue au Real Madrid et que j'ai tout gagné. Alors, ça cache la déception."

Mi-janvier déjà, il déclarait à Téléfoot qu'il n'attendait plus d'être appelé en sélection par Didier Deschamps . "L'équipe de France c’est autre chose. Je fais mes matches mais je ne vais pas dire que j’attends la sélection. Ils ont une équipe, ils sont champions du monde. Il y a une nouvelle génération, des nouveaux jeunes. ils font du bon taff et je leur souhaite bonne chance."

Depuis le début de la saison, l'ancien lyonnais est devenu le leader de l'attaque des Merengue. Il a inscrit 20 buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues depuis le mois d'août, dont 4 en Ligue des champions. Le dernier en date a permis à son équipe d'ouvrir le score sur la pelouse de l'Ajax alors qu'elle était en grande souffrance en 8e de finale aller de Ligue des champions. Son 60e but dans la compétition, ce qui le place en 4e position des meilleurs buteurs de l'histoire , lui qui ne compte pas s'arrêter là.

"Je pourrais rentrer un peu plus dans la légende du Real si je rejoignais Raul" , estime-t-il. L'Espagnol totalise 71 buts en Ligue des champions dans sa carrière.