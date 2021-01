Naples et l'OM discutent pour Milik

L'OM et Naples sont en pourparlers pour Arkadiusz Milik. Les Phocéens sont prêts à payer jusqu'à 8M€ pour ses services.

Arkadiusz Milik pourrait quitter durant ce mois de janvier. Si jusqu'à il y a quelques jours l'hypothèse d'un transfert gratuit en fin de saison semblait tenir la corde, avec la prête à se lancer sur l'attaquant polonais, dans les dernières heures c'est la probabilité d'une vente qui a pris forme, ce qui permettrait au club De Laurentiis de récupérer des sous pour un joueur indésitable. Et pour l'intéressé, cela offrirait la possibilité de grappiller du temps de jeu en vue du championnat d'Europe.

Milik, en effet, n'a même pas joué une minute pour le Napoli cette saison, maintenu à l'écart de l'équipe par le président De Laurentiis, malgré la longue période d'arrêt du nouvel attaquant Victor Osimhen.

La piste la plus chaude est celle qui mène Milik à l' . Il y a déjà dix jours, l'entraîneur marseillais, André Villas-Boas, s'était exprimé sur le sujet en confirmat l'intérêt du club phocéen pour l'attaquant de Naples mais précisant qu'aucun contact n'avait encore lieu. La situation a depuis évolué.

En conférence de presse ce vendredi, Villas Boas a admis que les choses sont en train d'avancer sans donner trop de promesses: "Notre directeur sportif Pablo Longoria a commencé à négocier avec Napoli pour Milik".

Avec Napoli, donc, pas directement avec le joueur. Ce qui signifie clairement que le transfert aurait lieu cet hiver, avant la date limite des négociations. L'offre présentée par l'OM est d'environ 8 millions d'euros plus les bonus, mais l'hypothèse d'un prêt onéreux de deux ans est également en cours d'élaboration, auquel cas le joueur devrait prolonger son contrat avec Napoli d'au moins une saison.

La proposition de l'OM semble être le bon compromis pour amener les trois parties à un accord et aussi rendre la fédération polonaise heureuse. Marseille bataille cette saison pour une place en et, avec deux matches à jouer encore, ils peuvent revenir à 2 points du leader lyonnais.

Tout est donc possible, et Milik donnerait certainement un coup de main à l'équipe de Villas Boas, qui ne peut compter que sur Dario Benedetto et ValèreGermain, auteurs de seulement trois buts chacun, ainsi que sur Florian Thauvin, meilleur buteur de l'équipe mais qui se trouve dans la ligne de mire de de nombreux grands clubs européens, dont Milan.