Nantes – OL : Alexandre Lacazette confesse sur son tacle sur Zeze

Le capitaine de l’OL est revenu sur son tacle et a fait une confession sur son violent coup de coude sur le joueur du FC Nantes, Zeze, dimanche soir.

Le match entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais a clôturé la 28e journée de Ligue 1, ce dimanche. Une rencontre remportée par les Rhodaniens, qui se sont imposés (1-3) devant les Canaris au Stade de la Beaujoire. Mais Alexandre Lacazette aurait pu être expulsé au cours de ce choc. Le capitaine lyonnais est revenu sur les faits.

Lacazette fait son mea-culpa

Alexandre Lacazette a frôlé le carton rouge en début de seconde période contre Nantes, dimanche soir. Le capitaine des Gones a asséné un violent coup de coude dans le visage du défenseur des Canaris, Nathan Zézé (52e), qui, en sang, est resté un long moment allongé au sol pour être pris en charge. Mais l’arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard, a juste averti Alexandre Lacazette en lui attribuant une biscotte jaune. Après le match, l’ancien avant-centre des Gunners d’Arsenal a reconnu qu’il aurait pu être expulsé sur cette action.

« Avec Zézé, j’ai revu les images, c’est vrai que c’est impressionnant. J’aurais pu comprendre si j’avais pris rouge. Je ne pars vraiment pas avec l’intention de mettre le coude mais sur les images il y a contact avec le coude, c’est vrai. J’aurais pu comprendre s’il y avait eu rouge. C’est assez dangereux mais je ne pars vraiment pas avec l’intention de lui faire mal, je m’excuse directement. Je n’étais même pas énervé. Je peux comprendre la déception des Nantais mais ça reste un fait de jeu. Comme on dit, dans la saison, ça s’égalise. Des fois, on n’est pas avantagé, des fois oui. Là, on va dire qu’on a eu de la chance », a confié le capitaine des Gones.

Antoine Kombouaré très furieux

Si Lacazette n’était pas expulsé, le capitaine des Gones avait permis à son équipe de revenir dans le jeu avec l’égalisation (75e) avant que l’OL ne s’impose finalement 1-3 après les buts de Malick Fofana et Gift Orban. Après la défaite, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a pesté contre l’arbitrage de Jérôme Brisard.

« On va encore dire que je râle. Concernant le résultat il n'y a rien à dire, il y a 3-1. Mais j'en veux beaucoup à l'arbitre, a poursuivi l'entraîneur nantais. Parce que le quatrième arbitre me dit 'monsieur Kombouaré, on a checké et là-haut ils nous disent que c'est un coup d'épaule'. OK. Je lui dis plusieurs fois 'demandez à monsieur Brisard d'aller voir le VAR'. Il n'y a que ça que je souhaite. Je crois que tous les entraîneurs et joueurs, on se bat pour ça. Qu'ils aillent voir et après ils prennent la décision qu'ils veulent. Pour eux il y a faute mais c'est un coup d'épaule. Après je vais dans le vestiaire et quand je vois les images, je suis scandalisé, j'ai les boules. On fait confiance au corps arbitral et là, ils peuvent me raconter ce qu'ils veulent », a-t-il lancé, avant de poursuivre.

« Sur le geste de Lacazette, même si c'est involontaire comme le dit l'arbitre, c'est carton rouge tous les jours, c'est un coup de coude. Dans 10 ans je continuerai à dire que c'est carton rouge. Je ne suis pas content. Après, nous, on doit mieux faire les choses. Mais à 1-0 avec un carton rouge, ce n'est peut-être pas le même score », a regretté Kombouaré.