Nantes, Kombouaré : "Un véritable exploit de battre le PSG"

L'entraîneur du FC Nantes était très heureux après le succès de son équipe au Parc des Princes dimanche soir.

Le FC Nantes a joué un bien vilain tour au PSG ce dimanche soir. Les Canaris ont créé la surprise au Parc des Princes en s'imposant (2-1) grâce à des buts de Kolo Muani et Simon alors qu'ils étaient menés à la pause après l'ouverture du score d'Angel Di Maria. Une victoire qui permet au FC Nantes de remonter à la 18ème place au classement, celle de barragiste, à un point du FC Lorient, 17ème. En conférence de presse après la rencontre, Antoine Kombouaré était très heureux et a salué la prestation de ses joueurs qui n'ont rien lâché face au PSG.

"Une victoire à la force mentale ? Pas que, mais il en faut. Quand à la mi-temps, vous revenez au vestiaire en étant menés 1-0 et que vous 19es au classement, vous vous dites que les choses se compliquent. On a pris un coup sur la tête. Il a fallu remobiliser les garçons, ne pas prendre de but et espérer quelque chose. Il y a eu de la force mentale et de la qualité dans le jeu. On a marqué deux buts dans le jeu. Je suis hyper content et fier de la performance de mes joueurs ce soir. C'est que du bonheur !", a expliqué l'entraîneur du FC Nantes.

"La dernière victoire de Nantes au Parc remonte à 1997 ? Vous m'apprenez quelque chose. C'est un véritable exploit, surtout parce qu'on est 19e. Vous êtes menés et souvent dans ce genre de situation, vous lâchez. Quand vous êtes acteurs sur le terrain, c'est très compliqué. Les joueurs se sont vraiment dit qu'il fallait se révolter. Ils n'ont pas accepté la défaite. Finalement ce résultat va au-delà de nos espérances", a ajouté l'ancien entraîneur du PSG.

"On a gagné, mais ce n'est pas pour cela qu'on est maintenus"

Antoine Kombouaré n'a pas caché sa fierté mais demande à ses joueurs de confirmer : "J'ai vécu ce match avec fierté. J'ai le sentiment qu'en première mi-temps, il y a un penalty pour nous, j'avais un peu de colère, mais il fallait rester dans le match. Dans les moments qu'on vit en ce moment, les joueurs ont besoin qu'on soit derrière eux. Ce sont eux qui sont sur le terrain, eux qui font le boulot. Je sais que c'est très compliqué. Je suis heureux aujourd'hui de ne pas être joueur quand on est 19e du classement".

"Les joueurs n'ont pas eu peur. Le week-end dernier, quand on perd contre Reims (1-2) à domicile, tout le monde était battu. On avait perdu contre le cours du jeu, mais j'avais vu des choses très intéressantes. J'ai dit aux joueurs de s'appuyer là-dessus. On a été souvent dominés, pressés sur notre but. Alban (Lafont) a fait des arrêts importants pour nous maintenir dans le match. Ce sont trois ponts inespérés. Maintenant il faut les valider contre Lorient. Ce sont trois points très importants mais il en reste 27 en jeu. Ça demande toujours confirmation toujours. J'ai prévenu les joueurs que ça (le maintien) peut se jouer à la dernière journée", a ajouté l'entraîneur du FC Nantes.

Malgré le faux pas du PSG, Antoine Kombouaré pense que le club de la capitale peut encore largement remporter le titre : "On a gagné, mais ce n'est pas pour cela qu'on est maintenus. Le raisonnement est le même pour Paris. Ce n'est pas parce que le PSG a perdu qu'il est écarté de la course. Lille et Monaco ont pris un point, c'est vrai, mais il en reste 27 à distribuer. Il reste de la place pour être champion. Si je laissais parler mon cœur, je vous dirais que j'aimerais que Paris soit champion".