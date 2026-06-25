Nagelsmann explose de colère : la première place du groupe s'est transformée en punition

Julian Nagelsmann, le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne, et son staff technique doivent faire face à une préparation extrêmement difficile en vue des seizièmes de finale de la Coupe du monde.

En effet, l’Allemagne, en tête du groupe E avant son troisième match contre l’Équateur, ne connaîtra son prochain adversaire qu’après la conclusion des derniers matchs de la phase de groupes, samedi prochain.

L’équipe allemande, qui jouera lundi à Boston contre le troisième d’un des groupes A, B, C, D ou F, n’aura donc que 48 heures pour étudier son futur adversaire.

Le sélectionneur n’a pas caché son agacement. « Je ne pense pas qu’il soit idéal que nous soyons pénalisés en tant que leaders du groupe… C’est injuste à mon avis », a-t-il déclaré à la presse, selon des propos rapportés par « AS ».

Le sélectionneur de la Mannschaft a ajouté : « Chacun peut imaginer des conditions plus favorables que de passer la nuit de samedi à travailler d’arrache-pied avant de présenter l’équipe à son adversaire le dimanche. »

Pour autant, le technicien allemand précise que ses adjoints ont déjà effectué un travail préparatoire afin de ne pas partir de zéro : plusieurs membres du staff se sont réparti l’étude des adversaires potentiels et l’analyse des rencontres des principaux rivaux.

Avec une pointe d’ironie, il a également souligné l’enthousiasme de son groupe : « Comme ce sont des jeunes, ils peuvent passer toute la nuit à travailler sans que cela ne leur pose aucun problème. »