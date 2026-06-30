Nagelsmann : « Ce qu’a fait l’arbitre marocain est un véritable scandale ! »

Julian Nagelsmann, le sélectionneur allemand, a dénoncé un « véritable scandale » après l'annulation du but de Jonathan Tah lors du match des 16es de finale de la Coupe du monde, perdu par l'Allemagne face au Paraguay (1-1, 4-4 aux tirs au but).

Jonathan Tah pensait avoir qualifié l’Allemagne pour les huitièmes de finale face au Paraguay, lors de la rencontre disputée au stade de « Boston », mais il a finalement été l’artisan de la défaite de son équipe.

Alors que son équipe peinait face à l’arrière-garde adverse, le défenseur du Bayern Munich s’est élevé très haut pour reprendre de la tête un corner de Nathaniel Brown et envoyer le ballon au fond des filets (102^e minute).

Tah a célébré avec ferveur ce qui semblait être le but de la qualification, mais sa joie a rapidement tourné à la déception lorsque l’arbitre marocain Jalal Jaidi a annulé la réalisation.

«C’est un véritable scandale», a réagi Nagelsmann au micro de la chaîne ZDF. La raison ? Une légère faute commise quelques secondes plus tôt par le défenseur allemand Waldemar Anton sur le gardien paraguayen Orlando Gil. Bien que ce dernier se soit rapidement relevé, l’arbitre a estimé que son adversaire l’avait gêné.

Une décision qui n’a pas du tout convaincu l’entraîneur allemand, lequel a explosé d’indignation en conférence de presse : « Ce n’est pas seulement un scandale, c’est un scandale à tous les égards… Il n’y a eu absolument aucune faute. »