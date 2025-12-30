Mozambique - Cameroun : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

A l’instar des autres, le groupe F va fermer son rideau pour la phase de poules, ce mercredi. Cette troisième journée de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 va opposer deux nations déjà assurées de passer au prochain tour. Mais le Mozambique et le Cameroun ne se priveront pas de l’occasion d’accrocher les deux premières places de la poule F.

Le Mozambique parti pour joueur les trouble-fêtes

Le Mozambique (3e, 3 pts) s’apprête à vivre un moment historique sur la scène continentale. Pour la première fois de son histoire, la sélection des Mambas est assurée de figurer parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupe et de poursuivre l’aventure en huitièmes de finale de la CAN. Un accomplissement inattendu au regard d’un parcours initial semé d’embûches et d’une préparation loin d’être rassurante.

Favoris et pronostics CAN 2025 : Le Maroc favori pour la victoire finale ?

Le tournoi avait pourtant mal commencé pour le Mozambique, battu d’entrée par la Côte d’Ivoire sur la plus petite des marges (1-0). Mais les hommes du sélectionneur mozambicain ont su faire preuve de caractère pour renverser la situation lors de la deuxième journée. Opposés au Gabon, les Mambas ont signé un succès spectaculaire (3-2), synonyme de première victoire de leur histoire en Coupe d’Afrique des Nations. Un exploit majeur que le Mozambique essaiera de rééditer face au Cameroun afin de doubler les Lions Indomptables au classement, mercredi.

Getty Images

Le Cameroun fidèle à son rang malgré les turbulences

De son côté, le Cameroun (2e, 4 pts) confirme son statut de poids lourd africain. Vainqueurs du Gabon lors de la rencontre inaugurale (1-0), puis accrochés par la Côte d’Ivoire (1-1), les Lions Indomptables sont deuxième du groupe F, à égalité avec les Eléphants (1er, 4 pts) et sont assurés de disputer les huitièmes de finale. Une performance solide pour le quintuple champion d’Afrique, sacré pour la dernière fois en 2017.

Cette campagne n’était pourtant pas dénuée de tensions. Le Cameroun était attendu avec prudence, son sélectionneur Marc Brys ayant été limogé à la veille de la CAN 2025. Sous sa direction, la sélection avait échoué à se qualifier directement pour la Coupe du monde 2026, éliminée en demi-finales des barrages africains par la République démocratique du Congo (0-1) le mois dernier. Malgré ce contexte instable, les Lions Indomptables semblent avoir retrouvé une certaine solidité, fidèle à leur réputation sur la scène africaine. Les hommes de David Pagou tenteront d’ailleurs de prendre la première place du groupe avec un succès face aux Mambas, ce mercredi.

Sur quelle chaine suivre Mozambique - Cameroun

La rencontre entre le Mozambique et le Cameroun sera à suivre ce mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h sur beIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Mozambique - Cameroun

Le match entre le Mozambique et le Cameroun se tient ce vendredi à partir de 20 heures, heure française, au Stade Adrar d'Agadir.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Mozambique

Le Mozambique s’appuie sur un noyau de joueurs rompus aux exigences du football européen, et plus particulièrement du championnat français. À commencer par Reinildo, ancien défenseur du LOSC désormais à Sunderland, fort de 55 sélections, et Mexer, passé par Rennes et aujourd’hui à Ankara Keçiörengücü, qui compte 76 capes. Tous deux constituent l’ossature défensive des Mambas. Dans un registre plus offensif, les éléments évoluant en première division portugaise occupent également une place centrale. Witi, sous les couleurs de Nacional, et Geny Catamo, pensionnaire du Sporting, figurent parmi les rares Mozambicains à évoluer régulièrement au plus haut niveau. Ce dernier s’est d’ailleurs illustré face au Gabon en transformant le penalty décisif lors du succès historique de son équipe.

Infos sur l'équipe du Cameroun

En face, le Cameroun aborde la fin de la phase de groupes amoindri. Les Lions Indomptables devront composer sans leur piston droit titulaire, Tchamadeu, suspendu après une accumulation de cartons jaunes. Une absence qui s’ajoute à celles de Choupo-Moting, aujourd’hui à New York, et de Zambo Anguissa, forfaits sur blessure et contraints de suivre la compétition depuis l’infirmerie. Plusieurs cadres de l’ancienne génération n’ont, eux, pas été convoqués par choix technique, à l’image de Vincent Aboubakar, Ngamaleu, Hongla, Ngadeu-Ngadjui, Tchatchoua ou encore du gardien André Onana. En revanche, David Pagou s’appuie sur des stars comme Bryan Mbeumo (Manchester United) ou encore Danny Namaso (Auxerre) pour réaliser une campagne exceptionnelle à la CAN cette année.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement