Moussa Diaby : "Le PSG ? Je n'exclus pas un retour"

L'attaquant de Leverkusen étudiera une éventuelle proposition du PSG comme celles venant d'autres clubs. S'il n'exclut pas de rester en Allemagne, il veut disputer la Ligue des champions.

Interrogé sur son avenir deux jours avant la rencontre face au Danemark, l'attaquant de Leverkusen a expliqué qu'il se pencherait sur le mercato après le rassemblement des Bleus où il joue gros en vue de la Coupe du monde. Il affirme qu'il étudiera une éventuelle proposition de son club formateur comme toutes les autres.

Avez-vous le sentiment que pour vous ce rassemblement à une importance particulière en vue du mondial ?

Pour moi tous les rassemblements sont importants. Je suis nouveau dans le groupe et je veux m'intégrer et confirmer que je suis là pour les bonnes raisons. Je veux donner le maximum à chaque fois et montrer que je suis important.

Votre positionnement en club est différent de celui de l'équipe de France. Est-ce que cela n'est pas un handicap ?

En club j'ai l'habitude de jouer plus sur le côté mais on joue dans un autre système avec les Bleus. A moi de m'adapter pour apporter mes qualités au groupe. En équipe de France, il faut savoir jouer à plusieurs postes.

Avez-vous l'impression de jouer votre place pour le mondial lors de ce rassemblement avec l'équipe de France ?

On ne va pas dire que je joue très très gros sur ce rassemblement mais déjà sur ce qu'il y a eu avant. Je vais peut-être avoir plus de temps de jeu mais c'est à moi de tout donner et de faire de bonnes performances.

Votre nom est associé à plusieurs clubs lors du mercato qui s'annonce. De quoi sera fait votre avenir ?

Cela fait plaisir d'entendre son nom dans de grands clubs mais je suis concentré sur le rassemblement. On verra pour la suite, je suis concentré sur ce rassemblement.

Est-il possible de vous voir rester à Leverkusen ?

Rester c'est possible aussi, je ne l'exclue pas. On verra après, je suis concentré sur le rassemblement.

Aimeriez-vous un jour retourner au PSG ?

Paris c'est mon club formateur, le club qui m'a tout appris. Je n'exclus pas un retour. Si le PSG est amené à me contacter, j'y réfléchirais comme pour tout autre club. Oui forcément la Coupe du monde à venir va être un facteur pour le mercato. Cela va être un choix difficile mais pour le moment je suis focalisé sur l'équipe de France et je me poserai après avec ma famille et mes agents.

Le fait de jouer la Ligue des champions va-t-il peser dans votre choix pour le mercato ?

C'est vrai que dans ma réflexion j'aimerais rejoindre un club qui joue la Ligue des champions et les grands matchs. Je vais réfléchir mais je suis concentré sur l'équipe de France et on verra après.

Quel regard portez-vous sur vos premiers pas en équipe de France ? Et que pouvez-vous apporter ?

Cela se passe plutôt bien pour moi chez les Bleus et j'essaye d'apprendre des anciens car je suis nouveau. Je pense pouvoir apporter un peu plus à l’équipe mais je vais y aller étape par étape et donner le meilleur de moi-même. J’ai envie d’apporter ce que je fais en club, ma participation dans le jeu et ma capacité de percussion.

Le fait de ne pas avoir encore marqué trotte-t-il dans votre tête ?

Non, ça ne me trotte pas dans la tête. Je suis encore nouveau et j’aurais besoin de temps de jeu pour montrer mes qualités. Mais je ne suis pas obnubilé par le fait de marquer.

L'article continue ci-dessous

Que pensez-vous de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG ?

C'est un grand joueur, un homme qui a pris une décision. On la respecte. Cela a dû être un choix difficile. Je lui souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain. C'est un Français, il est au PSG qui est un grand club. S'il a fait ce choix c'est qu'il a une bonne raison.