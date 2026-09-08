Le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, a eu un geste marquant envers la star de l'équipe, le Brésilien Vinicius Junior, lors du match contre l'Inter Milan.

Le Real Madrid a débuté son parcours en Ligue des champions par une victoire palpitante contre son hôte l'Inter Milan, sur le score de deux buts à un, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, au stade Santiago-Bernabeu.

À la 87e minute, et après le but de l'équipe italienne, José Mourinho a décidé de remplacer Vinicius Junior, qui avait été la cible de sifflets au cours de la seconde période.

Le Brésilien avait été très actif tout au long du match, malgré sa sortie sans avoir contribué à inscrire le moindre but.

Selon le journal « As », lors du remplacement de Vinicius par Carreras, de nombreux sifflets se sont fait entendre au stade Santiago-Bernabeu, dirigés contre l'attaquant brésilien.

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C'est là qu'a commencé la scène marquante : Vinicius a répondu par des applaudissements, en regardant vers les tribunes, tandis que José Mourinho a fait de même, refusant de détourner le regard.

L'entraîneur portugais a accompagné le joueur brésilien sur le chemin du banc de touche, en l'applaudissant tout du long.

Et lorsque Vinicius s'est retourné pour répondre à certains supporters, Mourinho l'a serré chaleureusement dans ses bras et lui a tapoté le dos à plusieurs reprises. Ce geste illustre clairement la relation cordiale entre eux, et constitue également un soutien public de l'entraîneur à son joueur.