Mourinho s'attend à ce que Kane revienne pour le choc face à Arsenal

Une blessure a empêché l'Anglais de jouer en Ligue Europa contre LASK, mais l'entraîneur pense qu'il sera apte pour le derby du nord de Londres.

José Mourinho s'attend à ce que Harry Kane soit disponible pour le match de contre dimanche. L'attaquant des Spurs, qui a marqué 13 buts en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, était absent de l'équipe alors que les Spurs faisaient match nul 3-3 avec LASK en jeudi. Mais José Mourinho a de grands espoirs que le joueur de 27 ans sera suffisamment en forme pour participer au derby du nord de Londres dimanche alors que Tottenham cherche à conserver sa place au sommet de la .

Il a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse après le match de jeudi : "Je crois qu'il va être en forme. Je ne suis pas sûr. Il suit un traitement, mais je pourrais bluffer et prétendre qu'il est en difficulté, mais il ne l'est pas et je pense il jouera contre Arsenal". Tottenham a réalisé une performance tumultueuse contre son adversaire autrichien jeudi, alors qu'ils étaient menés et qu'ils ont pris la tête de la rencontre grâce à un penalty de Gareth Bale et un but de Son Heung-min en seconde période.

Johannes Eggestein a ramené les hôtes à égalité au tableau d'affichage avec six minutes à jouer peu de temps avant que Dele Alli ne semblait avoir scellé la victoire lorsqu'il a converti un nouveau penalty. Mais Mamoudou Karamoko a frappé dans les arrêts de jeu pour s'assurer que les équipes partagent les points et José Mourinho n'était pas satisfait de la façon dont son équipe a joué.

Plus d'équipes

La qualification, le seul point positif

L'article continue ci-dessous

"Pas bien", a-t-il déclaré à propos de leur performance. "Le résultat meilleur que la performance. La seconde mi-temps mieux que la première mi-temps. Certains joueurs individuellement ont eu de très bonnes performances, mais certains joueurs individuellement ont eu de très mauvaises performances. La seule bonne chose que je retiens du match est que nous sommes qualifiés".

"Sans Son et Pierre-Emile Hojbjerg, je ne pense pas que nous soyons qualifiés à partir de ce match. Nous nous sommes qualifiés et nous n'avons pas la pression à ce sujet lors de notre dernier match, mais nous devons gagner notre dernier match et je pense que nous le ferons", a ajouté l'entraîneur des Spurs.

Bale a maintenant marqué deux buts depuis son retour aux Spurs du et le manager est satisfait des progrès qu'il a réalisé en peu de temps. "Je l'ai sorti 10-15 minutes avant la fin pour sauver les deux derniers points", a-t-il ajouté. "Il a beaucoup de choses positives dans son jeu et bien sûr, vous pouvez voir qu'il y a des petites choses qu'il doit améliorer."