Mourinho : "Tottenham pourrait être champion dans de nombreux pays européens"

L'entraîneur des Spurs a souligné qu'il faudrait un énorme effort pour que son équipe remporte le titre de Premier League.

L'entraîneur de , Jose Mourinho, pense que le club serait dans la course au titre et pourrait remporter le titre de champion dans de nombreux pays d'Europe, mais il aura du mal à remporter le titre en . Les Spurs ont remporté une courte victoire 1-0 sur West Brom dimanche alors qu'ils abordent la trêve internationale à la deuxième place dans l'élite de l' . L'équipe de Mourinho a remporté ses trois derniers matchs en Premier League et n'a pas perdu dans la compétition qu'à la première journée où elle est tombée face à .

En l'absence de club actuellement clairement favori pour le titre, Tottenham est devenu un véritable prétendant, mais Mourinho n'a pas tardé à souligner à quel point il est difficile de terminer premier de la compétition. "Je dirais que cette équipe pourrait être championne dans de nombreux pays européens", a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse d'après-match. "La Premier League est la plus difficile à remporter, car en Premier League, vous pouvez faire une bonne saison, peut avoir beaucoup de points, mais à la fin ... , Man City, , Man United, Leicester, ".

"Je ne suis pas préoccupé par les autres équipes"

"Donc tu peux avoir une bonne saison et ne pas être champion. Alors que pouvons-nous faire ? Nous allons prendre match après match. Nous essayons de gagner, nous ne nous soucions pas des autres. Je vous promets que je ne suis pas inquiet pour Leicester vs les Wolves, ou vs Liverpool. Si Liverpool gagne, c'est parce que City perd des points. Si Leicester gagne, c'est parce que les Wolves ont perdu des points", a ajouté le Portugais.

"Donc je m'en fiche, je veux juste que l'équipe joue match après match, puis à la fin de la saison, voyons où nous en sommes", a complété José Mourinho. La forme de la ligue de Tottenham a été parfaite depuis qu'ils ont abandonné une avance de 3-0 pour faire match nul avec en octobre et Mourinho estime que son équipe a bien répondu à ce revers. "J'ai dit que nous en parlions beaucoup et que nous travaillions beaucoup sur cette situation".

"Je ne vais pas dire que nous n'allons pas perdre de matches ou de points dans les dernières minutes, cela peut arriver à n'importe qui", a déclaré Mourinho. "Nous avons ressenti la douleur contre West Ham et depuis, stratégiquement, l'équipe se comporte différemment. Les deux clean sheets à et cet après-midi ont montré qu'ils ont retenu la leçon - une équipe dans les cinq dernières minutes qui était très solide, il semblait que la douleur ait fait un côté positif et l'équipe s'est améliorée après cela".