Tottenham : "Mourinho a lavé le cerveau de ses joueurs"

Transfigurés, les Spurs de Jose Mourinho sont leaders de Premier League. Outre-Manche, on s'enthousiasme de l'influence grandissante du Portugais.

À , Jose Mourinho a "lavé le cerveau" de ses joueurs, selon Tim Sherwood, qui pense que l'ancien coach de et de peut décrocher le titre de cette saison. Les Spurs sont leaders de l'élite cette saison, après avoir récolté 20 points sur 27 possibles jusqu'à présent.

Les hommes de Mourinho ont perdu leur match d'ouverture 1-0 à domicile contre , mais se sont depuis regroupés pour s'imposer comme une force redoutable, avec des victoires passionnantes sur et Manchester United prouvant leur puissance d'attaque.

Les Spurs ont également prouvé qu'ils étaient capables d'obtenir des résultats lorsqu'ils n'étaient pas à leur meilleur niveau, en venant à bout de et West Brom d'une manière peu convaincante mais efficace, et ils affichent actuellement le meilleur bilan défensif de toute la Premier League.

"Pourquoi ne pouvons-nous pas gagner la ligue ?"

Une nouvelle victoire impressionnanté a été enregistrée contre (2-0) samedi, avec des rumeurs selon lesquelles Mourinho serait sur la bonne voie pour remporter son quatrième titre de Premier League. Sherwood a félicité le Portugais pour avoir augmenté les niveaux de confiance collective au sein de son équipe actuelle et ne voit aucune raison pour laquelle ils ne pourraient pas soulever le trophée tant convoité en fin de saison s'ils continuent sur leur trajectoire actuelle.

"Il a trouvé un moyen avec son groupe de joueurs. Il a très bien acheté, [Sergio] Reguilon a été une bonne recrue à l’arrière gauche, mais [Pierre-Emile] Hojbjerg a été pour moi la meilleure signature. Il s'intègre dans le style et protège simplement les deux moitiés centrales. Jose a lavé le cerveau de ses joueurs pour leur faire croire qu'ils doivent travailler pour accomplir quelque chose - ils doivent gagner des trophées, ce groupe de joueurs. Quand vous jouez aussi solide qu’eux, il leur a presque fait un lavage de cerveau pour leur faire croire", a ainsi déclaré l'ancien milieu de terrain et entraîneur des Spurs à talkSPORT, impressionné par les progrès affichés par Tottenham.

"Il a remporté 20 trophées majeurs dans sa carrière et vous gagnez des matchs de football, alors vous commencez à croire que ce type est la vraie affaire, il sait de quoi il parle, et pourquoi ne pouvons-nous pas gagner la ligue ?" , s'est-il interrogé ensuite avec enthousiasme. En plus qu'ailleurs, la saison est longue...!