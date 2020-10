Mourinho rejette les comparaisons entre Tottenham et le Real Madrid

L'entraîneur portugais n'a pas tardé à souligner que les deux équipes sont très différentes alors qu'il cherche à trouver le bon équilibre aux Spurs.

Jose Mourinho a ironisé face aux comparaisons entre son équipe actuelle de et l'équipe du qu'il a dirigé tout au long de la saison 2011-12. Au cours de cette campagne en , Mourinho a vu son équipe de stars battre un record inscrivant 121 buts en en remportant le titre de champion de manière catégorique. Le manager portugais semble avoir trouvé une étincelle similaire chez les Spurs cette saison avec l'attaque du club marchant sur l'eau depuis le début de la saison.

Tottenham a marqué le plus grand nombre de buts (15) en jusqu'à présent, alors qu'ils ont marqué 19 fois au cours de leurs quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Malgré ce bon départ, Mourinho a trouvé des comparaisons rapides entre son attaque et l'équipe du Real Madrid affirmant que la cohésion globale de l'équipe est plus importante aux Spurs. "Non, au Real Madrid, j'avais des attaquants incroyables et incroyables et nous avons réussi à construire l'équipe d'une certaine manière", a déclaré Mourinho.

"Trouver un équilibre"

"Je dois être honnête et dire que nous avons beaucoup de bons joueurs offensifs ici, mais nous devons donner de la stabilité à l'équipe parce que l'équipe a besoin de stabilité en défense pour se sentir solide, confiante - pour pouvoir essayer. Donc nous devons trouver cet équilibre. C'est une question d'équipe, ce n'est pas seulement une question d'individus. Nous devons pouvoir jouer avec tous ces joueurs offensifs et avoir l'équipe avec tout le monde prêt à être organisée défensivement et à ne pas laisser de place à l'adversaire. Et derrière, nous avons besoin de nous améliorer dans certains détails - c'est évident", a ajouté José Mourinho.

"Vous regardez notre équipe, elle a une qualité incroyable, des chiffres et des options au milieu de terrain et en attaque et nous essayons de trouver des solutions et nous essayons d'être organisés. Jeudi par exemple, Ben Davies a joué, je pense, pour la première fois en tant que défenseur central dans une défense à quatre parce qu'avant c'était dans une défense à cinq qu'il a jouté dans l'axe", a conclu l'entraîneur des Spurs.

Alors que tous les yeux seront rivés sur l'attaque de Tottenham lorsqu'ils affronteront en championnat lundi, la défense de Mourinho a été renforcée au cours de l'été par les signatures de Joe Rodon, Matt Doherty et Sergio Reguilon. "Joe Rodon, nous adorons son potentiel, sa mentalité. Il a besoin de travailler pour y arriver. Matt Doherty vient d'arriver et il s'adapte également", a déclaré Mourinho. "Reguilon, bien sûr, est, surtout à l'avenir, un joueur incroyable. Il doit également s'adapter aux exigences défensives de la Premier League. C'est un processus."