Tottenham prêt à faire des folies pour Heung-Min Son

Brillant depuis le début de la saison, l’attaquant coréen va être récompensé comme il se doit par les Spurs, avec un salaire XXL.

Quand on annonce , Harry Kane vient évidemment en premier dans l’esprit des gens tant l’Anglais a tout connu avec les Spurs. Depuis le début de la saison, le n°10 est encore étincellant mais s’est fait voler la vedette par son compère d’attaque, Heung-Min Son. Le Coréen est sur un nuage avec 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues.

Présent en conférence de presse avant le match de cette semaine, José Mourinho n’a pas manqué de féliciter son attaquant, qu’il espère voir encore longtemps dans le nord de Londres.

"Tout le monde adore ce joueur au club. Mais je souhaite un nouveau bail. Il en mérite un. Le club le sait. Tôt ou tard, sans subir de pression, le club le prolongera."

Quand le « Special One » parle, il est forcément écouté et d’après les dernières informations venues d’Outre-Manche, Tottenham propose une prolongation XXL à Son. En plus de deux saisons supplémentaires, l’ancien d’Hambourg se verrait proposer un salaire hebdomadaire de 220 000 euros, soit 57 millions dépensés par les Spurs jusqu’en 2025 ! Quand on aime, on ne compte pas !