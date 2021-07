Mourinho : "Imaginez combien c'est terrible pour moi" de perdre Spinazzola

Le nouvel entraîneur de la Roma s'est attristé de la blessure de Leonardo Spinazzola, qui sera absent de longs mois.

Premier coup dur pour José Mourinho, avant même le début de son aventure sur le banc de la Roma. Accueilli comme une rockstar dans la capitale italienne, le technicien portugais va devoir se passer d'un des meilleurs joueurs de l'Euro, Leonardo Spinazzola.

Le latéral gauche, qui évolue donc à l'AS Rome, réalisait un superbe tournoi sous le maillot de la Squadra Azzura. Malheureusement, il s'est gravement blessé vendredi soir lors du quart de finale entre l'Italie et la Belgique. Victime d'une rupture du tendon d'Achille sur une accélération anodine, il devra être absent plusieurs mois.

Une perte que devra surmonter Roberto Mancini pour tenter d'emmener son équipe au bout dans cet Euro, lui qui devrait probablement s'appuyer sur Emerson, le joueur de Chelsea, face à l'Espagne en demi-finale mardi soir.

Mais cette grave blessure fait également des malheureux dans son club. "C'est une perte terrible pour l'Italie, mais imaginez combien c'est terrible pour moi qui ne l'aurai pas (à disposition) pendant environ six mois", s'est lamenté celui qui devait devenir son nouvel entraîneur, José Mourinho, auprès de TalkSport.

"Spinazzola jouait d'une manière incroyable. [...] Nous sommes tous désolés de la perte de Spinazzola pour quelques mois, mais c'est le football et nous devons être prêts à commencer la semaine prochaine."

Septième seulement l'an dernier en Serie A (son plus mauvais classement depuis la saison 2011-2012), le club romain compte sur l'arrivée du Special One pour redresser la barre et retrouver les hauteurs du classement dans ce championnat italien.

Mourinho assurait dans tous les cas ces derniers jours sur le site officiel de son nouveau club se sentir plus prêt que lors de son passage sur le banc de l'Inter : "Je vais beaucoup mieux maintenant. Je suis sérieux - parce que je pense que c'est un travail où l'expérience compte beaucoup.

"L'expérience fait que tout ressemble à du déjà vu parce que j’ai vécu tellement d'expériences depuis que j'ai quitté l'Italie. Je suis allé au Real Madrid, ce qui a été une expérience incroyable, où j'ai réalisé mon rêve de gagner en Italie, en Angleterre et en Espagne. Puis de nouveau en Angleterre où ma famille réside."