Mourinho encensé par un ancien de la Roma

L’ex-joueur de la Roma, David Pizarro, admet qu'il a été impressionné par le travail de l'entraîneur José Mourinho.

Pizarro est heureux de voir la Roma atteindre la finale de la Conference League et il accorde tout le crédit de cette qualification à The Special One. Le Chilien estime que ce dernier a redonné un visage ambitieux aux Giallorossi.

« Le travail de Mourinho vaut double »

"Il y est pour beaucoup, a-t-il lâché. Mou est une assurance, l'histoire parle pour lui. Mais au début, il a rencontré les mêmes difficultés que ceux qui l'ont précédé et la Roma, en raison de choix économiques, n'a pas pu construire l'équipe qu'il avait en tête. C'est pourquoi son travail vaut le double."

Pizarro est désormais impatient de voir son ancienne équipe aller chercher son premier trophée depuis 2009 : "C'était important de toucher la ligne d'arrivée de la finale de la Conference League après une saison qui a été plutôt moyenne. C’était un accomplissement important surtout par rapport à la disette en termes de trophées qu'a connue la Roma. Maintenant, cependant, il reste à aller soulever la Coupe".

S’il offre la C4 à la Roma, Mourinho deviendra le premier coach à remporter trois coupes européennes différentes. Un succès dans cette épreuve assurerait aussi une participation à la prochaine Europa League.