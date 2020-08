Mourinho affirme qu'il a réparé sa relation avec Casillas : "Un grand gardien de but et un grand homme"

Les deux hommes se sont affrontés pendant leur séjour au Real Madrid, mais le manager dit qu'ils ont maintenant développé une "amitié honnête".

José Mourinho a affirmé que lui et Iker Casillas avaient réparé leur relation après que les deux hommes se soient affrontés à plusieurs reprises pendant leur séjour commun au . Iker Casillas a annoncé sa retraite mardi après une carrière légendaire en tant que joueur de 22 ans qui lui a permis de remporter de nombreux trophées pour ses clubs et son pays. Parmi les honneurs remportés au cours de sa carrière, le joueur de 39 ans a décroché deux championnats d'Europe et une avec l' , ainsi que cinq titres en et trois couronnes en avec le Real Madrid.

Vers la fin de son aventure au Real Madrid, Casillas s'est brouillé avec Mourinho, qui a mis le portier titulaire de longue date et capitaine sur le banc de touche au profit de Diego Lopez. Après avoir affronté entre autres Casillas et Sergio Ramos, Mourinho a quitté Madrid à la fin de la saison 2012-13 pour rejoindre . Désormais entraîneur de , Mourinho a affirmé que lui et son ancien gardien de but avaient rafistolé les choses et a rendu hommage à Casillas alors qu'il annonçait officiellement sa carrière de joueur.

"J'ai eu des moments difficiles avec lui professionnellement, pas personnellement"

L'article continue ci-dessous

"Son intelligence et sa maturité nous ont toujours fait nous respecter et des années plus tard, nous avons même pu cultiver une amitié honnête", a déclaré Mourinho à AS avant de reconnaître les difficultés du duo dans le passé. "C'est un gardien historique pour le Real Madrid, La Roja et le football mondial", a poursuivi Mourinho. "Avec lui, j'ai gagné la et avec lui j'ai eu des moments difficiles en raison de ma décision professionnelle et jamais personnelle de faire jouer un autre joueur."

Plus d'équipes

José Mourinho a ajouté qu'Iker Casillas est un "grand gardien de but et un grand homme". Après une décennie et demie avec le Real Madrid, Iker Casillas a quitté la capitale espagnole en 2015 et rejoint le géant portugais, le . Le gardien de but a disputé 156 matches et remporté deux titres de champion du avec Porto avant de subir une crise cardiaque en mai 2019. Il n'a pas pu revenir sur le terrain après cet incident.

Faisant officiellement ses adieux au jeu, Iker Casillas a posté sur les réseaux sociaux : "Le plus important est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination qu'il vous emmène. Je pense pouvoir dire, sans hésitation, que cela a été le bon chemin et la destination de rêve. Merci". Casillas a annoncé sa décision de se présenter à la présidence de la Fédération espagnole de football (RFEF) en février.