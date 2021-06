Mount, Silva, Havertz... Zola distribue les bons points

L'ancien joueur des Blues est impressionné par l'équipe de Thomas Tuchel et a surtout évoqué les rôles de ces trois joueurs aux profils opposés.

Mason Mount ne cesse de recevoir des éloges ces derniers mois. La légende de Chelsea, Gianfranco Zola, ajoutant sa voix à ceux qui saluent les efforts d'un "joueur complet". Le joueur de 22 ans est maintenant un vainqueur de la Ligue des champions, lui qui a inscrit neuf buts et délivré huit passes décisives cette saison avec les Blues.

"Il est devenu un joueur à part entière. Il peut attaquer, il peut marquer, il peut aider et défendre. C'est nécessaire dans le football moderne. Avant, si vous pouviez marquer des buts, vous pouviez le faire, mais maintenant, si vous voulez réussir, vous devez travailler si dur" , a ainsi analysé Zola, dans des propos accordés à talkSPORT.

Havertz et Silva eux aussi décisifs pour les Blues

Alors que Mason Mount a été un modèle de cohérence et de progression, Kai Havertz s'est amélioré au fur et à mesure que sa première saison avec Chelsea se poursuivait. Le joueur de 21 ans commence à se montrer à la hauteur du prix dépensé pour le faire venir, avec un but victorieux contre Manchester City. Un but libérateur ?

"Kai nous a donné une surprise l'autre jour. Personne n’a jamais douté de ses qualités en termes de technique et d’intelligence. Peut-être avons-nous pensé qu’il ne trouvait pas sa bonne position sur le terrain et n’affectait pas autant le jeu. Il a prouvé que les gens avaient tort parce qu'il a si bien performé pour l'équipe. Cette position lui convient et convient beaucoup à Chelsea" , a expliqué Gianfranco Zola au sujet de l'international allemand, arrivé l'été dernier en provenance du Bayer Leverkusen.

Enfin, l'ancien joueur du club a tenu à évoquer Thiago Silva, un exemple pour les jeunes. "Thiago, je ne le connais pas personnellement, mais je peux voir la façon dont il se comporte sur le terrain et la façon dont il joue, il doit être très important pour les jeunes, en termes d'exemple et de conduite sur le terrain". Un cocktail gagnant !