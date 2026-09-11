Mossou partage une anecdote hilarante sur Wout Weghorst

Sjoerd Mossou raconte cette semaine dans le talk-show Voetbaltijd une belle anecdote sur Wout Weghorst. Il s’agit du moment où l’attaquant du FC Twente a été convoqué pour la première fois en équipe des Pays-Bas.

Mossou souligne dans l’émission qu’il a toujours été un « très grand fan » de Weghorst. « Il se passe toujours quelque chose avec lui. Regardez, les gens normaux ont un certain cadre d’émotions dans lequel ils restent. Mais chez Wout, tout est plus intense. Il est plus triste que vous et moi, il est plus en colère que vous et moi, il est plus croyant que vous et moi. Tout est plus intense. Je trouve ça formidable. »

Le journaliste partage ensuite une histoire frappante sur Weghorst, alors joueur de l’AZ. « C’est à ce moment-là qu’il est apparu pour la première fois dans le viseur de l’équipe des Pays-Bas. Pendant un entraînement, on allait apprendre s’il serait sélectionné pour les Pays-Bas. »

« Weghorst avait alors convenu avec le physiothérapeute ou le masseur de l’AZ qu’il devait lever le pouce dès qu’il serait dans la sélection », poursuit Mossou. « À ce moment-là, l’AZ s’entraînait à fond. »

« À un moment donné, Weghorst a vu un pouce levé le long de la ligne de touche. Il a alors quitté le terrain en courant et s’est mis à genoux pour célébrer le fait d’avoir été retenu avec l’équipe des Pays-Bas. C’est typiquement Wout Weghorst. Aucun autre joueur ne ferait cela », raconte Mossou, amusé.

Weghorst, désormais actif à Twente, compte aujourd’hui 53 sélections avec les Pays-Bas. Ces dernières années, le grand attaquant a disputé plusieurs grands tournois avec les Pays-Bas.