Massimo Moratti, l'ancien président du club italien de l'Inter Milan, a révélé une tentative exceptionnelle qu'il a menée en 2012 pour recruter Lionel Messi, alors que la star argentine évoluait sous les couleurs de Barcelone, affirmant avoir présenté une offre d'une valeur de 500 millions d'euros pour le convaincre de rejoindre le club italien.

Selon le journal catalan « Sport », Moratti est revenu sur les détails de sa tentative de recruter Messi, expliquant que cette offre colossale n'a même pas atteint la phase de négociation, la star argentine ayant refusé d'en connaître les détails dès le départ.

Moratti a déclaré : « J'ai fait une folie en 2012, en présentant à Messi une offre de 500 millions d'euros. Cette année-là, ce chiffre était insensé, et j'ai envoyé le vice-président de l'Inter à Barcelone pour négocier, mais Messi n'a même pas ouvert la lettre et n'a pas su le montant de l'offre. Il l'a refusée sans en connaître les détails. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora

L'ancien président de l'Inter a ajouté que Messi avait été catégorique quant à son avenir, après qu'il eut réussi à le contacter personnellement, déclarant : « J'apprécie l'intérêt que vous me portez, mais je veux prendre ma retraite à Barcelone. »

Moratti a précisé qu'il était conscient du désir de Messi de rester au club catalan, mais qu'il avait tenté de le séduire avec de l'argent, sans que sa tentative n'aboutisse, la star argentine étant restée attachée à l'idée de demeurer à Barcelone.

Messi n'a quitté Barcelone que contraint et forcé en 2021, lorsqu'il a rejoint le Paris Saint-Germain dans le cadre d'un transfert libre, après que le club eut échoué à renouveler son contrat en raison de sa crise financière, avant de rejoindre par la suite l'Inter Miami aux États-Unis, échouant ainsi à réaliser son rêve de prendre sa retraite sous le maillot du Barça.

Messi avait passé la majeure partie de sa carrière avec Barcelone, devenant le meilleur joueur de l'histoire du club, qu'il a mené à de nombreux titres, dont la Ligue des champions en 2015, au sein d'un célèbre trio offensif aux côtés de Luis Suárez et Neymar.

À lire aussi :

Avertissements officiels : des circonstances de force majeure menacent la tenue du match entre Barcelone et Racing