Morata défendu par... Bonucci

Le défenseur italien a défendu l'attaquant espagnol en conférence de presse.

L'Italie se prépare pour sa demi-finale de l'Euro 2020 avec l'Espagne, sachant que son succès repose sur une force défensive incroyable, bien qu'elle ait également joué l'un des meilleurs football offensifs du tournoi.

L'un de leurs piliers défensifs est Leonardo Bonucci et il a clairement indiqué qu'avec Alvaro Morata, l'Espagne a l'un des meilleurs joueurs du monde.

Morata a eu du mal à l'Euro 2020, mais la confiance de Luis Enrique en lui est inébranlable, ce qui signifie que Bonucci se lancera dans une bataille directe avec son coéquipier à la Juve à Wembley mardi.

"Morata est un ami, une personne exceptionnelle, un bon père, un grand attaquant et l'un des meilleurs attaquants du monde", a déclaré Bonucci lors de sa conférence de presse d'avant-match.

"Il y aura une grande tension pendant la demi-finale et nous devons être concentrés. Heureusement, il joue avec moi au niveau du club."

Bonucci pense aussi que l'Espagne doit être respectée, surtout avec la possibilité de se venger de la finale de l'Euro 2012.

"Ils ont montré qu'ils se sont développés pendant le tournoi", a-t-il déclaré. "Ils ont une façon de jouer très précise et nous ferons attention à leurs mouvements avec et sans ballon. "Cette finale nous a laissé un goût amer, car nous n'avons pas pu montrer nos idées et nous n'avions pas d'énergie. Mais c'était un résultat juste"

"Les choses étaient différentes à l'époque et ce sera un match très différent. Nous devrons travailler pour récupérer le ballon en position haute, car Morata et Dani Olmo sont très rapides."