Morata admet regretter d'avoir quitté le centre de formation de l'Atletico Madrid

L'Espagnol a quitté le centre de formation des Colchoneros quand il était jeune, une décision qu'il considère désormais comme une erreur.

L'attaquant de l'Atletico Madrid, Alvaro Morata, a fait part de son regret d'avoir quitté le centre de formation du club alors qu'il gravissait les échelons dans sa jeunesse. Alvaro Morata était un fan d'enfance de l'Atletico Madrid mais est parti pour en 2007 avant de rejoindre le un an plus tard. En deux périodes avec la Casa Blanca, Morata a remporté deux , deux et deux .

Entre ces séjours au Real Madrid, Alvaro Morata a récolté deux fois la et deux fois la Coupe d' avec la et a vécu un passage sans le moindre trophée avec avant de rejoindre l'Atletico Madrid en janvier 2019, réalisant enfin son rêve de jouer en professionnel pour le club dont il a été fan durant son enfance. Alvaro Morata dit qu'il est maintenant plus heureux qu'à n'importe quel autre moment de sa carrière.

"Le défenseur le plus coriace ? Chiellini"

"Quand j'étais enfant, j'étais ramasseur de balles à l'Atletico Madrid", a déclaré Morata lors d'une vidéo Instagram Live avec le joueur de tennis Fabio Fognini. "Ensuite, je suis passé par une période où je n'ai pas tellement aimé ça. Vous savez, c'est la voie qu'un jeune enfant choisit pour devenir professionnel. Vous commencez avec des agents, des sponsors. J'ai ressenti beaucoup de pression, je ne commençais pas les matches".

"J'ai pensé à partir. Ensuite, j'ai passé un an à Getafe et, vous savez quoi, ce fut une année incroyable. Ensuite, je suis allé au Real Madrid, mais mon père et moi allions au Vicente Calderon et je rêvais d'y jouer. Cependant, malheureusement, j'ai dû jouer là-bas, j'ai joué en Epsagne pour d'autres clubs et pas avec l'Atletico Madrid, mais j'ai toujours voulu. Ce que j'ai vécu reste, mais maintenant je suis plus heureux que jamais", a ajouté l'international espagnol.

Alvaro Morata a également parlé des défenseurs les plus coriaces qu'il ait affronté au cours de sa carrière : "Giorgio Chiellini, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais quand il me rencontre, il me détruit toujours", a déclaré Morata en riant. "Sergio Ramos est également un défenseur coriace, tandis que lorsque vous affrontez Virgil Van Dijk, il semble que vous ayez frappé une montagne". Morata est retourné à l'Atletico dans un prêt de 18 mois avec Chelsea en janvier 2019, l'accord devant être actuellement rendu permanent avec un transfert de 50 millions de livres sterling en juillet de cette année. Il avait marqué huit buts en 23 matches de cette saison avant que la campagne ne soit reportée en raison de la pandémie de Coronavirus.