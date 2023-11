Montpellier : Michel Der Zakarian fracasse Thierry Henry

Entraîneur de Montpellier HSC, Michel Der Zakarian s’en est sévèrement pris à l’entraîneur des Espoirs de France, Thierry Henry.

La réponse du Berger à la Bergère. C’est ce que vient de servir Michel Der Zakarian à Thierry Henry, qui s’en est pris au faible nombre de buts inscrits en en championnat de France cette saison.

Titi critique le niveau de Ligue 1

En conférence de presse en début de la semaine écoulée dans le cadre du rassemblement de la trêve internationale avec l’Equipe de France Espoirs, Thierry Henry a abordé le niveau de la Ligue 1 française. Profitant de l’occasion, le technicien français a critiqué le faible nombre de buts inscrits lors de la 12e journée de Ligue 1.

« Il y a eu 12 buts ce week-end et 13 le week-end d’avant. Ce n’est pas forcément les buts en fait. Hier soir, il n’y avait pas de tirs cadrés, il n’y a pas d'actions. Est-ce propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Nice est deuxième avec 13 buts marqués. C’est là, c’est devant vous. À part les fous de devant (le PSG), où ça peut marquer plus facilement que d’autres…Il y avait pas mal de matchs à risque aussi ce week-end. Les équipes ne veulent pas s’ouvrir, car tu joues ton concurrent direct », avait déclaré le champion du monde 1998.

Furieux, Der Zakarian tacle à Henry

Ne digérant pas les propos de l’ancien joueur des Gunners d’Arsenal, l’entraîneur de Montpellier HSC, Michel Der Zakarian, a taclé Thierry Henry. Dans une interview accordée lundi à Midi-Libre, le technicien franco-arménien a farouchement critiqué le sélectionneur des Espoirs de France pour ses propos tenus la semaine dernière.

« Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! (…) C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo », a déclaré Michel Der Zakarian.

