Mondial 2030 : Un dirigeant de Barcelone fracasse le stade du Real Madrid

Alors que le Real Madrid pense accueillir la finale de la Coupe du monde 2030, un dirigeant de Barcelone met en doute le Santiago Bernabéu.

Candidats, le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont obtenu l’organisation de la Coupe du monde 2030. Si cette organisation tripartite est saluée de part et d’autres, la grande interrogation réside sur le stade qui accueillera la grande finale. Sur ce sujet, une autorité de Barcelone a mis en doute le stade Santiago Bernabéu, qui serait candidat pour cette finale.

Le Maroc, le Portugal et l’Espagne à l’organisation

En attendant la Coupe du monde 2026, qui sera déroulera dans trois pays, notamment les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, l’édition 2030 sera également disputée dans trois pays. Alors qu’ils ont conjointement soumis leur candidature, le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont été choisis par la Fédération international de football association (FIFA) pour organiser la grande messe du football en 2030.

Marca

Pour cette édition qui sera le centenaire, la FIFA aurait décidé d’honorer l’Uruguay où la toute première édition de la Coupe du monde a été jouée. En effet, une cérémonie de célébration devrait avoir lieu dans la capitale Montevideo. Après cela, l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay devraient les trois premiers matchs du tournoi. Si cela a lieu, la Coupe du monde se déroulera alors sur trois continents.

L'article continue ci-dessous

"Le Bernabéu trop petit" pour la finale du Mondial 2030

Si le Maroc, le Portugal et l’Espagne sont les trois organisateurs du Mondial 2030, l’un d’entre eux devra accueillir la grande finale. Casablanca (Maroc), Barcelone et Madrid (Espagne) sont en lutte pour accueillir la finale de cette édition. Conseiller sportif de la Mairie de Barcelone, David Escudé, a présenté sa candidature dans l'émission Tot Costa de Catalunya Radio, voudrait bien que sa ville accueille cette grande finale.

« Des visites ont été effectuées dans toutes les villes par l'organisation internationale et la Fédération espagnole. Je l'ai en tête et je travaillerai très sérieusement pour que cela soit possible (à Barcelone, Ndlr). Nous parlons à qui nous devons parler et nous voulons faire en sorte que cela soit possible. Après avoir vu que nous sommes plus que préparés », a-t-il lancé.

Par ailleurs, l’autorité estime que le Maroc est le grand rival de Barcelone puisque le Santiago Bernabéu n’est pas habilité à accueillir une telle rencontre. « Avez-vous des doutes ? Aujourd'hui, selon les exigences de la FIFA, le Bernabéu ne pourrait pas accueillir une finale de Coupe du Monde, mais le stade en construction au Maroc le pourrait (…) Notre rival ne serait pas le Bernabéu, qui serait trop petit, mais ce serait le Maroc », a ajouté David Escudé.