Monaco : Les trois entraîneurs favoris pour succéder à Kovac

L'AS Monaco vit une fin d'année très agitée ! Ces dernières heures, le journal L'Equipe a révélé que l'entraîneur de l'ASM, Niko Kovac, était sur la sellette avant de se voir retirer la responsabilité de l'équipe première, une première étape légale avant son licenciement.

Si Monaco n'a pas encore officialisé le départ de Kovac, L'Equipe dévoile ce vendredi dans ses colonnes, que les dirigeants du club ont déjà ciblé trois entraîneurs pour succéder au technicien croate.

Il y a tout d'abord Jesse Marsch. Agé de 48 ans, l'Américain entraînait le RB Leipzig avant d'être démis de ses fonctions début décembre après un mauvais parcours lors de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Marsch, qui a aussi entraîné les New York Red Bulls et le Red Bull Salzbourg, plaît énormément à Paul Mitchell, le directeur sportif de Monaco qui officiait auparavant au… RB Leipzig et donc, se connaissent très bien.

Le deuxième entraîneur dont le profil a retenu l'attention des dirigeants monégasques est celui de Paulo Fonseca. Le Portugais (48 ans) est sans club depuis la fin de contrat avec l'AS Roma l'été dernier.

Fonseca possède une grosse expérience (il a entraîné huit clubs au Portugal dont le FC Porto et le SC Braga) s'est surtout fait remarquer lors de son passage au Chakthar Donetsk, réalisant trois fois de suite le doublé Coupe-Championnat, de 2017 à 2019.

Enfin, le dernier entraîneur ciblé est Philippe Clement. Contrairement aux deux autres entraîneurs précédemment cités, il n'est pas libre. Le Belge (47 ans) officie au Club Bruges et est actuellement le meilleur entraîneur dans son pays. Il a remporté les trois derniers titres (avec le RKC Genk en 2019 puis avec Bruges en 2020 et 2021) et sur la scène européenne, il peut se vanter d'avoir tenu en échec le PSG (1-1 le 15 septembre dernier).

Si Clement a pour objectif d'entraîner un jour en Ligue 1, Monaco devra convaincre Bruges de le laisser filer alors qu'il est sous contrat à durée indéterminée, une chose très rare dans le football !