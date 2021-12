Monaco : Niko Kovac sur la sellette ?

Niko Kovac est sous contrat avec l'AS Monaco jusqu'en juin 2023. Mais l'entraîneur croate pourrait voir son parcours en Principauté s'arrêter plus tôt que prévu à en croire les révélations de L'Equipe dans son édition de ce mercredi 29 décembre.

Le vice-président du club, Vladimir Petrov, a ainsi mis la pression sur Niko Kovac après une analyse de la première partie de saison : « Les résultats sont plutôt positifs en Europe. Concernant le Championnat, nous espérions mieux que cette 6e place mais l'année 2021, dans son ensemble, a été positive avec ce podium en mai. Notre première partie de saison n'est peut-être pas parfaite mais il y a le temps de réagir. Nous visons le podium en fin de saison ».

A l'issue de la phase aller de la Ligue 1 2021-2022, Monaco occupe la sixième place du classement avec quatre points de retard sur le podium. Selon L'Equipe, ce classement et le style de jeu de l'ASM ne conviennent pas à Dimitri Rybolovlev, le propriétaire du club.

Il est également reproché à Kovac des résultats négatifs contre les grosses équipes de Ligue 1 : l'ASM a en effet perdu contre le PSG, Lyon, Lens et l'OM lors de la première partie du championnat et a partagé les points avec Nice et Lille.

De plus, le bon parcours de l'ASM en Ligue Europa (le club est qualifié pour les huitièmes de finale) ne parvient pas à faire oublier l'élimination précoce lors des barrages de la Ligue des champions (contre le Chakthior Donetsk) et la non qualification pour la lucrative phase de groupes.

Enfin, L'Equipe révèle que Niko Kovac serait en froid avec une partie de son vestiaire ce qui le fragilise aux yeux de ses dirigeants.

Reste maintenant à savoir si Niko Kovac parviendra à restaurer son crédit auprès de ses dirigeants afin de pouvoir rester jusqu'à la fin de la saison et atteindre les objectifs fixés.