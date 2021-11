Monaco : Niko Kovac met en garde ses troupes

À défaut de briller sur les différentes pelouses de l'Hexagone chaque week-end, l'AS Monaco réalise une campagne européenne particulièrement satisfaisante cette saison. Trois jours après une qualification validée contre la Real Sociedad (2-1) en Ligue Europa, le club du Rocher vit des jours heureux... Attention donc à la décompression face au RCSA.

Lille-Nantes (1-1) : le champion de France encore freiné

C'est en tout cas le discours de l'entraîneur Niko Kovac en conférence de presse à la veille de la réception des Alsaciens. En effet, l'ancien du Bayern Munich a prévenu ses joueurs contre toute forme de relachement, que la Ligue 1 ne se prive jamais de sanctionner.

"C'est le plus gros danger"

L'article continue ci-dessous

"Après un très gros match et un très bon résultat, comme cette qualification au prochain tour, ce pourrait être un problème de penser que ça va être beaucoup plus facile en L1. C'est le plus gros danger et en tant que coach, j'essaye d'y faire attention, c'est le plus dur moment pour chaque équipe", a d'abord confié l'entraîneur du club de la Principauté, méfiant.

"Pour devenir une grosse équipe, il faut gagner les matchs après les rencontres européennes. C'est un dur travail pour le staff de répéter ça aux joueurs, de leur rappeler que le match qui vient est toujours le plus important", a ensuite ajouté Niko Kovac. Les hommes de Julien Stéphan sont prévenus, c'est une ASM concernée qui va se présenter à Louis II.