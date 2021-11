Lille-Nantes (1-1) : le champion de France encore freiné

Leader de son groupe de Ligue des Champions, le LOSC est moins solide en Ligue 1. Opposé au FC Nantes, le Champion de France entendait faire respecter la hiérarchie ce samedi après-midi. Dans le Nord, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont été bousculés par les Canaris.



Déterminé à se rendre le match facile, Lille a parfaitement débuté face à une équipe de FC Nantes trop attentiste dans les dix premières minutes de la rencontre. Les Dogues ont rapidement été récompensés de leurs efforts grâce à un but de Burak Yilmaz (9e), parfaitement servi par Jonathan Bamba auteur d'un bon travail sur l'aile gauche.



Néanmoins, Nantes a ensuite eu le mérite de réagir et de ne pas sombrer dans la panique. Joueurs, les hommes d'Antoine Kombouaré ont déployé un jeu porté vers l'avant, idéal pour se procurer des occasions. Et cela n'a pas manqué. À la 24e minute de jeu, le milieu offensif français Ludovic Blas s'est même chargé de remettre les compteurs à égalité, trompant le portier adverse d'une frappe du gauche après s'être joué de Djalo dans les airs.



Les Canaris ne font pas de complexes



Dans la foulée (30e), Fabio, lancé, a vu sa tentative repoussée par la base du poteau. Alors qu'il menait au score, le LOSC venait de retomber dans ses vieux travers... Après un premier acte globalement dominé par les visiteurs, la seconde période n'a guère été plus fructueuse pour le Champion de France, peinant à mettre ses attaquants dans de bonnes positions.



L'entrée en jeu de Renato Sanches a certes eu le mérite d'apporter plus de liant au jeu offensif des locaux, mais celle-ci n'a pas été suffisante pour faire plier de solides nantais une seconde fois... jusqu'à la 77e minute de jeu. Auteur d'une faute grossière dans sa surface de réparation, Fabio a concédé un pénalty et a récolté un carton rouge. Meilleur buteur de Ligue 1, Jonathan David s'est élancé... et a butté sur un Alban Lafont décisif. Balle de match manquée pour le LOSC, qui a vu deux points supplémentaires lui échapper. Frustrant.