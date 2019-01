Monaco-Nice - Le brassard, Fabregas, l'équilibre : les leviers d'Henry pour (re)lancer Tielemans

Convaincant face à l'OM dimanche, Youri Tielemans doit prendre plus de responsabilités à Monaco. Thierry Henry y travaille depuis plusieurs semaines.

Youri Tielemans était apparu avec le brassard de capitaine dimanche sur la pelouse du Vélodrome à Marseille, ce qui avait suscité quelques interrogations. En l'absence de Radamel Falcao (malade et forfait), l'ordre habituellement établi supposait de confier la responsabilité à Kamil Glik. Mais Thierry Henry, dans une volonté de responsabiliser Youri Tielemans, avait une idée derrrière la tête. "Je voulais essayer de le réveiller et ça a plutôt marché, ça marche à l’heure actuelle, confiait-il en conférence de presse après la rencontre (1-1). La performance de l'international belge lui a donné raison, en attendant que la tendance se confirme.

La défense et Fabregas doivent le mettre dans de meilleures conditions

Youri Tielemans avait entamé la saison comme il avait traversé la précédente : en deça des attentes. Alors que Leonardo Jardim lui avait confié les rênes de l'équipe en début d'exercice, le milieu de terrain de 21 ans n'avait pas su contrebalancer les départs de Fabinho et Moutinho, les habituels titulaires de l'entrejeu. Trop effacé, parfois maladroit à la récupération et pas assez efficace dans les 30 derniers mètres, Youri Tielemans se contentait de rappeler son talent sur un geste, une transversale ou une frappe, qui changeait alors la face de sa performance. Jamais assez, en revanche, pour se défaire de l'impression générale insuffisante laissée de manière trop régulière depuis son arrivée en Principauté à l'été 2017. Les bienfaits de la nomination de Thierry Henry, avec qui les liens étaient déjà tissés via la sélection belge et renforcés avec le parcours des Diables Rouges en Coupe du monde, ne se sont pas tout de suite fait sentir.

La complicité entre les deux hommes ou la flexibilité tactique laissée par l'entraîneur français n'avaient pas totalement pu libérer Youri Tielemans. Face à la problématique posée par son jeune joueur, Henry s'était alors questionné sur les leviers à actionner. Le brassard de capitaine semble être le premier choisi par le technicien. Dimanche dernier, à Marseille, Youri Tielemans s'était montré très présent et avait donné du crédit à l'initiative de son coach. Avec les plus hauts totaux de duels disputés (19), de tacles (5), d'interceptions (2) de tirs (5) et un but à la clé, le Belge avait semblé sublimé par ses nouvelles responsabilités. "Il y a des mecs qui ont parfois du mal avec le brassard mais il y en a d’autres qui arrivent à prendre un peu de jus. C’était pour voir si on pouvait réveiller Youri et il est en train de le faire", expliquait Henry après la rencontre. Mais l'embellie, qui doit encore se confirmer, doit aussi beaucoup à l'organisation de l'équipe.

L'arrivée de Cesc Fabregas a fait souffler sur le Rocher un vent de confiance qui n'a même pas attendu les premiers pas de l'Espagnol pour vivifier le collectif. Face à l'OM, l'ancien joueur de Chelsea a confirmé que son talent et son expérience se mettraient vite au service de jeunes parfois désorientés par un contexte difficile. "C'est super de jouer avec lui, témoignait Benjamin Henrichs devant la presse. Il sait quand accélérer le jeu, quand mettre le pied sur le ballon. C'est un immense joueur". Et la maîtrise des différents tempos, le positionnements et les orientations du bloc-équipe sont autant d'assurances pour que Youri Tielemans s'exprime plus librement. Au sein d'une équipe qui évoluait dans un constant déséquilibre et sans confiance, l'ancien joueur d'Anderlecht peut désormais se reposer sur des joueurs qui redressent la structure. Ce soir (mercredi, 19h), dans le derby face à l'OGC Nice qui ira au-delà du simple enjeu comptable, Youri Tielemans pourrait de nouveau porter le brassard. Et commencer à assumer les responsabilités d'un cadre de l'équipe.