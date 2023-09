Monaco – Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce vendredi, l’AS Monaco va affronter l’OGC Nice en ouverture de la sixième journée de Ligue 1 de France. Les dernières news ici.

Après la semaine marquée par le début de Ligue des champions et la Ligue Europa, la Ligue 1 française va faire son retour avec les matchs de la sixième journée du championnat. En effet, l’AS Monaco et les Aiglons vont en découdre en ouverture, ce vendredi 22 septembre.

Nice vise la première place provisoire, Monaco ne veut rien lâcher

Leader du championnat de France après cinq journées disputées, l’AS Monaco, invincible cette saison, souhaite continuer sur la même lancée afin de ne pas reculer de la tête de Ligue 1. En effet, les hommes entraînés par l’entraîneur Adi Hütter donnent rendez-vous à leurs homologues niçois au Stade Louis-II, ce vendredi.

Accrochée par le FC Lorient (2-2) lors de la précédente journée, l’AS Monaco veut les trois points pour éviter tout risque de descendre de la tête de Ligue 1 à l’issue de la sixième journée. Cette saison, l’ancien club de Kylian Mbappé est invincible en Ligue 1. La formation monégasque compte deux matchs nuls et trois victoires en cinq matchs joués. Ce qui la place à la première place du championnat de France avec 11 unités au compteur.

En ce qui le concerne, l’OGC Nice reste aussi invincible en ce début de saison. Sortis d’une belle victoire (2-3) contre le Paris Saint-Germain lors de la précédente journée au Parc des Princes, les capés du coach Francesco Farioli veulent enchaîner les bonnes performances. Avec deux victoires et trois matchs nuls en cinq sorties cette saison, Terem Moffi et ses coéquipiers tenteront le tout pour tout pour être invincibles en championnat. Une victoire leur permettrait de prendre provisoirement la première place avec 12 points, eux qui comptent 9 points à la quatrième place.

Horaire et lieu du match

Monaco – Nice

Ligue 1

Stade Louis-II

A 21h française

Les équipes probables du Monaco – Nice

Monaco: Köhn - Singo, Maripan, Magassa - Vanderson, Camara, Fofana, Henrique - Minamino, Ben Yedder, Golovin

Nice: Bulka - Atal, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Ndayishimiye, Boudaoui - Laborde, Moffi, Diop

Sur quelle chaine suivre le match Monaco – Nice

La rencontre entre l’AS Monaco et l’OGC Nice sera à suivre ce vendredi 22 septembre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.