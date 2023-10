Monaco – Marseille (3-2) : Malgré la défaite, Aubameyang n’est pas inquiet

En déplacement à Monaco samedi, l’OM a été battu (3-2). Cette défaite n’a pas entamé le moral de Pierre Eymerick Aubameyang.

L'Olympique de Marseille a subi une défaite décevante (3-2 ) contre l'AS Monaco samedi à l’occasion de la 7éme journée de ligue 1.Malgré avoir mené au score à deux reprises, la formation Phocéenne a concédé sa deuxième défaite de suite en championnat. Cette contre-performance n’ébranle pas la confiance de Pierre-Emerick Aubameyang.

L’optimisme d’Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant vedette phocéen, reste optimiste quant à l'avenir de l’OM sous la direction de son nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso. A l’issue de la rencontre de samedi contre Monaco, Aubameyang a partagé ses réflexions sur la performance de l'équipe et sur ses débuts difficiles en Ligue 1 cette saison.

Aubameyang (34 ans), a rejoint l'OM cette saison. Malgré sa première passe décisive lors du match contre Monaco, il est toujours en quête de son premier but en Ligue 1 cette saison. Cependant, il reste confiant quant à sa capacité à marquer à l'avenir. « Personnellement, il y a forcément un peu de frustration de ne pas marquer en Ligue 1. Mais avec mon expérience, je sais que dès que le premier va arriver, ça va s'enchaîner. Je ne perds pas patience, je continue le travail et je ne lâche rien jusqu'au bout », a déclaré le gabonais sur Amazone Prime Vidéo.

Une progression notable

L'attaquant gabonais croit également que l'équipe progresse sous la houlette de Gennaro Gattuso. L’ex milanais estime que l'assimilation des nouvelles consignes de l’entraîneur transalpin peut se faire rapidement. « Regardez, dès le premier match, on a réussi à mettre beaucoup d'intensité. Le reste se réglera avec le temps, même si à l'OM on n'a pas beaucoup de temps. Mais on a l'équipe, les joueurs capables d'apprendre rapidement. Il faut faire encore quelques réglages, mais je suis sûr que ça va le faire avec la qualité de notre groupe «, a-t-il affirmé.

La défaite contre Monaco était un coup dur pour l'OM, mais elle ne semble pas avoir ébranlé la confiance d'Aubameyang dans l'équipe. Il voit cette défaite comme une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. « Nous avons connu une défaite difficile aujourd'hui, mais nous devons en tirer des enseignements. Le football est ainsi fait, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. L'important est de continuer à travailler dur et de rester concentrés sur nos objectifs », a-t-il ajouté.

L'OM a montré des signes positifs en première mi-temps du match contre l’as Monaco, avec une performance offensive encourageante validée par des buts d’Ilimane Ndiaye et de Samuel Gigot. Cependant, des réglages sont encore nécessaires pour garantir une cohérence tout au long du match. Gattuso, en tant qu'entraîneur expérimenté, travaillera sans aucun doute sur ces aspects pour renforcer l'équipe.