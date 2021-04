Monaco, Lecomte : "Cette deuxième partie de saison peut nous faire espérer de belles perspectives"

Le gardien de l'AS Monaco a fait le bilan de la saison sous Niko Kovac et est heureux des progrès défensifs de son équipe.

L'AS Monaco est l'équipe en forme du moment en Ligue 1. Le club de la Principauté réalise une année 2021 en boulet de canon et est remonté au classement au point de se mêler à la course au titre. L'AS Monaco pointe désormais à la troisième place, à quatre points du leader le LOSC, et à seulement un point du PSG, deuxième. Pourtant, l'ASM le clame haut et fort, l'objectif c'est de terminer au moins quatrième cette saison. Au micro de beIN Sport, Benjamin Lecomte a analysé la saison de Monaco.

"Il peut y avoir du regret sur le début de saison, après on n'est pas là pour regretter ce qu'on a fait. Le nouveau coach a changé énormément de choses, il a fallu que ça se mette en place, que ça prenne. Aujourd'hui on n'est pas là par hasard, on le montre chaque week-end. Depuis janvier, c'est vrai qu'on est ultra performant. Peut-être que cette deuxième partie de saison peut nous faire espérer de belles perspectives. Cela montre simplement que le nouvel entraîneur a eu des idées en tête, il continue de les transmettre. On garde ce cap-là. On a des très bons résultats. Il ne faut pas lâcher et on fera le bilan au terme des six matches", a expliqué le gardien de l'AS Monaco.

"Est-ce que je pense au titre de champion ? Effectivement, je ne vais pas vous le dire parce que le titre ce n'est pas l'objectif. L'objectif je l'ai dit, on est focalisé là-dessus, c'est de garder cet écart et de matérialiser cette quatrième place. Une fois qu'elle sera acquise pour diverses raisons que ce soit mathématique ou en terme de journées, là à ce moment-là, je ne sais pas où l'on sera, mais on pourra se focaliser sur autre chose et changer notre discours. Aujourd'hui, c'est la priorité. Dans le football tout va très vite. Pour rester à cette place, ça demande de gagner et c'est ce qu'on tente de faire", a ajouté l'international français.

"L'arrivée de Kovac, ça a été bon pour le club"

Benjamin Lecomte est heureux de l'arrivée de Niko Kovac à la tête de l'équipe : "L'explication des bons résultats est simple, il y a énormément de travail de notre part et mise en place par le staff. Forcément avec les résultats on prend de la confiance et en continuant à travailler on garde ce cap-là. Le départ de Robert Moreno a été une décision du club, nous en tant que joueur on s'est adapté, ça a été soudain mais je pense que ça a été bon pour le club. Les résultats le prouvent amplement".

Le gardien de l'AS Monaco est fier des progrès défensifs de son équipe qui les a beaucoup pénalisé lors de la première partie de saison : "C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé pendant ma blessure pour être bien physiquement, ensuite j'ai pu me réentraîner avec la main, ça a mis du temps parce que ce n'était pas une petite blessure. Au fur et à mesure des matches, je me sens de mieux en mieux. L'équipe aussi".

"Je pense que c'est global, tout le monde fait en sorte de garder ce clean sheets et moi je fais en sorte d'arrêter le peu de ballons contre nous. Je vais faire en sorte de continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Il y a une très bonne osmose entre moi et les défenseurs, ça a mis du temps à se mettre en place et aujourd'hui on se sent tous bien, on a les mêmes objectifs. On arrive à tous travailler ensemble et ça porte ses fruits", a conclu Benjamin Lecomte.