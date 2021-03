Monaco, Kovac : "On n'a pas de pression"

Au contact du podium et de la lutte pour le titre, l'entraîneur de l'AS Monaco refuse de voir trop grand pour son équipe.

Quatrième de Ligue 1 à un point de Lyon, troisième, deux points du PSG, deuxième, et quatre points de Lille, leader, l'AS Monaco peut rêver grand en cette fin de saison. Les Monégasques peuvent espérer une qualification en Ligue des champions ou même de jouer le titre. Pour autant, l'AS Monaco qui a réalisé une énorme remontée au classement depuis le mois de décembre semble se contenter de la quatrième place, l'objectif du début de saison.

En conférence de presse, Nico Kovac a de nouveau réfuté le fait que l'AS Monaco ambitionne de jouer la course au titre cette saison : "Le Paris Saint-Germain favori pour le titre ? Oui bien sûr. Comme je l'ai dit en début de saison, ils ont les meilleurs joueurs, la meilleure équipe, ils ont été en finale de la Ligue des champions la saison passée. Je ne change pas mon avis. De la pression sur nous ? On n'a pas de pression (grand sourire)".

"On est tous d'accord pour dire que cette équipe s'est améliorée depuis le début de la saison. On a fait de grands progrès. Mais la saison est très longue. On a déjà connu des hauts et des bas. Notre ambition est de conserver notre niveau. On est sur une bonne tendance. Mais je ne fais pas le second pas avant d'avoir fait le premier. J'ai toujours pensé comme ça. On doit atteindre notre but (la 4e place) avant de parler d'autres objectifs", a ajouté l'entraîneur de l'AS Monaco.

Nico Kovac est fier que son équipe ait enfin réussi à être solide défensivement : "Deux matches sans prendre de but, une première cette saison ? Ce n'est pas si facile à expliquer. Les joueurs ont compris que quand on faisait moins d'erreurs, on était capable de faire des clean sheets. Sur les deux derniers matches, l'adversaire n'a pas eu de grosse occasion, seulement des petites frappes au but. Les joueurs ont tous compris ce qu'on demandait, ceux de derrière comme ceux de devant".

L'entraîneur de l'AS Monaco est heureux d'aider les jeunes du club à progresser : "J'en suis évidemment heureux. Aider les jeunes joueurs à progresser, à franchir des paliers, c'est aussi l'un de nos buts. Certains gars ont 19, 20 ou 21 ans. C'est un processus qui prend du temps. On ne peut pas s'attendre à ce que les jeunes joueurs se développent en un claquement de doigts. Mais avec l'entraînement, les séances vidéo, on les voit progresser".

L'ancien technicien du Bayern Munich a expliqué la raison pour laquelle Alexander Golovin n'est pas encore titulaire malgré ses bonnes performances récentes : "Ce qui manque à Golovin pour être titulaire ? Le feu vert du département médical. La position à laquelle il postulera ? Il est capable de jouer à trois positions : ailier droit, ailier gauche et numéro dix. On est très contents de lui. Comme vous pouvez le voir, il apporte toute sa qualité quand il sort du banc".