Monaco, Kovac ne veut pas parler du podium

Malgré le nouveau succès glané par son équipe, ce dimanche, Niko Kovac refuse de viser plus haut qu’une qualification en C3.

L’AS Monaco continue à impressionner en Ligue 1. Ce dimanche, la formation princière a signé son 17e succès de la saison exercice en venant à bout de Brest à domicile (2-0). Un succès qui la hisse à la hauteur de Lyon (3e) au classement général.

Les Monégasques peuvent aujourd’hui revoir leurs ambitions à la hausse. Pourtant, ce n’était pas le sens du discours tenu par Niko Kovac, le coach, en conférence de presse. « Quand on aura assez de points sur la cinquième place, on pourra parler d’autre chose. Pour le moment, ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

Tout en se voulant prudent par rapport aux objectifs de sa formation, l’entraineur croate n’a pas manqué de louer ses hommes et mettre en avant leur abnégation : « Nous avons réalisé une belle performance aujourd’hui. Nous nous sommes procuré beaucoup d’occasions. Le gardien brestois Gautier Larsonneur a été étincelant, c’est l’homme du match selon moi. Je voulais voir une prestation de cette qualité aujourd’hui. Nous avons dominé ce match, mêlant passion qualité et patience. »

« Je peux compter sur 20 joueurs de qualités »

L’ancien coach du Bayern a aussi souligné l’apport précieux des remplaçants, à l’instar de Stevan Jovetic et Aleksandr Golovin, tous deux décisifs. « Nous sommes une équipe, nous avons besoin de tout le monde. J’ai dit en première partie de saison que c’était un peu plus difficile avec notre banc car nous avions moins de joueurs expérimentés à disposition. Aujourd’hui, je peux compter sur 20 joueurs de qualité et cela a joué en notre faveur aujourd’hui. Les cinq qui sont rentrés cet après-midi ont fait un super travail », a-t-il confié.

Kovac a ensuite avoué qu’il n’est pas serein tant que le coup de sifflet final n’est pas entonné, même lorsque son équipe mène à la marque. « Grâce à mes expériences passées, je sais que rien n’est acquis malgré une ouverture du score qui arrive tard dans un match, a-t-il affirmé. Je me rappelle d’un match durant l’Euro 2008 où la Croatie affrontait la Turquie. On ouvre le score à la 119e minute et on prend un but dans la minute qui suit, synonyme d’élimination. J’ai toujours gardé ça au fond de moi. Je voulais préserver ce score et aider mon équipe. Il ne fallait pas se relâcher malgré l’euphorie. On devait garder cette pression et jouer avec cette même passion jusqu’à la fin ».

La prochaine sortie des Monégasques ça sera mercredi sur le terrain de Strasbourg. En terre alsacienne, Ben Yeder et ses coéquipiers essayeront d’aligner un septième succès de rang à l’extérieur. S’ils y parviennent, ils s’affirmeront comme de vrais prétendants aux premières places du tableau. Quoique Kovac en dise.