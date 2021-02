Monaco, Badiashile confirme l'approche de Manchester United

Le défenseur a admis qu'il avait refusé un transfert à Old Trafford en faveur de la poursuite de son développement au Stade Louis II.

Le défenseur central de l'AS Monaco, Benoît Badiashile, a confirmé qu'il avait fait l'objet d'une approche de transfert de Manchester United l'été dernier. Benoit Badiashile était fortement lié à un transfert à Old Trafford tout au long de l'été après avoir affiché de belles promesses lors de la saison 2019-2020 au Stade Louis II, malgré la saison en demi-teinte de l'AS Monaco sur le plan collectif, qui n'est pas parvenu à se qualifier pour une Coupe d'Europe.

Le joueur de 19 ans a maintenant admis qu'il avait snobé les Red Devils afin de poursuivre sa carrière avec Monaco, qu'il a aidé à réémerger en tant que force majeure de la Ligue 1 cette saison. L'AS Monaco vient de s'offrir le scalp du PSG ce dimanche soir au Parc des Princes, pour la seconde fois de la saison, et pointe à la quatrième place à seulement deux points du Paris Saint-Germain, troisième et à six de Lille, leader du championnat.

Au micro de RMC Sport, Benoît Badiashile est revenu sur l'intérêt de Manchester United et a justifié son refus de rejoindre les Red Devils l'été dernier : "C'était le bon choix, tout d'abord, je n'ai pas connu de bonnes saisons depuis que je suis à Monaco.Nous avons joué pour rester en forme et maintenant je vis vraiment une saison en haut du classement et je pense que continuer avec le club qui m'a formé était la bonne décision et cela est prouvé par la saison que nous faisons".

Lorsqu'on lui a demandé s'il regrettait d'avoir rejeté Manchester United, le Français a répondu: "Non, pas du tout." Manchester United a été pressenti pour renforcer son secteur défensif après avoir terminé 33 points derrière les champions de Premier League, Liverpool la saison dernière, au milieu des suggestions selon lesquelles le capitaine du club, Harry Maguire avait besoin d'un partenaire dynamique à côté de lui en lieu et place de Victor Lindelof.

Benoît Badiashile correspondait parfaitement aux besoins de Manchester United, car il a rapporté que les Red Devils étaient prêts à dépenser environ 30 millions d'euros pour s'attacher ses services, mais un accord n'a jamais été trouvé. Benoit Badiashile a signé son premier contrat professionnel avec l'AS Monaco en 2018 et a depuis accumulé 71 apparitions toutes compétitions confondues pour son club formateur, marquant trois buts.

La dernière performance marquante du jeune défenseur central a eu lieu lors du choc de Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain dimanche alors qu'il a réussi à réduire au silence des joueurs comme Kylian Mbappé et Moise Kean lors d'une impressionnante victoire 2-0 pour l'équipe de Niko Kovac. Badiashile sera de nouveau en action avec l'AS Monaco lors de la réception de Brest au Stade Louis II ce week-end. Manchester United, pour sa part, se prépare actuellement pour le match retour de leur huitième de finale de Ligue Europa contre la Real Sociedad jeudi.