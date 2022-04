Monaco double Nice, Bordeaux et l'ASSE dos à dos, Metz s'enfonce

A l'occasion de la 33e journée de Ligue 1, disputée ce mercredi 20 avril, cinq matches étaient programmées à 19h00. Il y a eu des buts sur tous les terrains et les mal classés n'ont pas connu la même réussite.

AS Monaco – OGC Nice : 1-0

On n'arrête plus Monaco qui enregistre une cinquième victoire de suite en Ligue 1. Dans ce derby, l'unique but de la rencontre a été inscrit par Golovine dans les arrêts de jeu de la première période. Lors du second acte, Ben Yedder a trouvé le poteau (71e) manquant le break.

Au classement, et grâce à ce succès, Monaco dépasse Nice, et s'empare provisoirement de la 4e place.

Girondins de Bordeaux – AS Saint-Etienne : 2-2

Dans ce match de la peur entre le 19e et le 17e, les deux équipes sont allées de l'avant pour tenter d'emporter une précieuse victoire dans la course au maintien.

Mais les deux équipes se quittent dos à dos avec un résultat nul qui ne fait les affaires de personne. Les Girondins ont pourtant rapidement mené 2-0 (Mara 16e, Onana 23e) avant de se faire reprendre par les Verts (Bouanga, 33e, Nordin, 65e).

A la dernière minute, Jimmy Briand pensait délivrer les siens mais son but était refusé pour une position de hors-jeu.

Bordeaux reste avant-dernier avec 27 points juste derrière Saint-Etienne, barragiste (31 points).

FC Lorient – FC Metz : 1-0

Les Merlus ont arraché la victoire au bout du temps additionnel par Ouattara (90+6e) à l'issue d'une rencontre rythmée et avec de nombreuses occasions. Les Messins ont été maladroits dans la finition et restent à la dernière place du classement.

Stade de Reims – Lille OSC : 2-1

Avec cette victoire Reims se rapproche du maintien (les Rémois possèdent 40 points) tandis que Lille s'éloigne de l'Europe (48 points). Munetsi a ouvert le score pour les Champenois (32e) et Renato Sanches a égalisé pour les Nordistes (56e). Yunus Abdelhamid a inscrit le but de la victoire dans les derniers instants de la partie (90+2e).

ES Troyes AC – Clermont Foot : 0-1

Le 16e recevait le 17e et c'est Clermont, bien que dominé, qui l'a emporté grâce à une réalisation de son buteur vedette, Mohamed Bayo, en fin de match (88e).

La rencontre a été marquée par deux expulsions : Seidu pour Clermont (70e) et Baldé pour Troyes (84e).

Fort de cette victoire, Clermont est désormais premier non-relégable.