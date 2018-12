Molde confirme "prêter" Ole Gunnar Solskjær à Manchester United jusqu'en mai 2019

Le club norvégien de Molde a publié un communiqué dans lequel il indique "prêter" Ole Gunnar Solskjær à Manchester United pour six mois.

Nommé entraîneur de Manchester United à peine vingt-quatre heures après l'éviction de José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær est en réalité "prêté" par son club actuel, Molde, en première division norvégienne, jusqu'à la fin de la saison, à savoir en mai 2019. En effet, les Red Devils prévoyaient de nommer un entraîneur pour terminer la saison en cours et trouver un nouveau technicien pour la suivante ce qui sera bel et bien le cas.

Le directeur de l'administration de Molde, Øystein Neerland, a confirmé qu'Ole Gunnar Solskjær fera ses débuts en tant qu'entraîneur provisoire de Manchester United, cette saison et qu'il terminera son bail avec les Red Devils en mai 2019. L'ancien attaquant de Manchester United prend immédiatement la relève du club anglais et Erling Moe sera le principal entraîneur de Molde FK pendant cette période.

"Le fait que Manchester United demande à Molde FK de prêter le manager est en soi un événement et en particulier une déclaration de confiance pour Ole Gunnar et Molde FK. Nous sommes heureux de prêter Ole Gunnar, nous souhaitons à lui et au club un succès", a indiqué Øystein Neerland sur le site officiel de Molde. Un fait très rare dans le monde du football, après le prêt des joueurs très répandu, c'est au tour des entraîneurs d'être prêtés.

Solskjær lié à Molde jusqu'en 2021

"C’est une grande opportunité pour Molde FK, nous pensons que cela se développera et qu’il contribuera à renforcer la position de Molde FK sur la carte du football", a ajouté le dirigeant norvégien. Ole Gunnar Solskjær a récemment signé un contrat de longue durée, jusqu'en juin 2021 avec le club norvégien, d'où la volonté de ce dernier de ne pas le libérer totalement.

"En football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous obtenons des preuves de temps en temps. C'est une opportunité que je devais saisir. J'ai hâte de diriger Manchester United jusqu'à l'été. En même temps, je suivrai de près ce qui se passe chez nous. Nous avons construit pierre à pierre et la fin de saison de cette année laisse espérer une autre bonne saison. Erling, Trond et Per Magne feront beaucoup de travail pendant mon absence. En même temps, je voudrais remercier le club, et Kjell Inge et Bjørn Rune me félicitent à nouveau pour le plus grand club du monde", a de son côté commenté l'ancien attaquant des Red Devils. Une chose est sûre, Ole Gunnar Solskjær va vivre une expérience vraiment à part. Hasard du calendrier, il fera ses débuts avec Manchester United face à son ancien club de Cardiff.