Mohamed Wahbi, le sélectionneur du Maroc, a attribué la victoire des Lions de l’Atlas face aux Pays-Bas et leur qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 à la patience et à la confiance en soi, soulignant que ce passage au tour suivant était amplement mérité.

Les Marocains ont validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en battant les Pays-Bas aux tirs au but (3-2), après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations, tôt ce mardi au stade de Monterrey (Mexique), lors des 32es de finale.

Les Pays-Bas ont ouvert le score à la 72e minute par l’intermédiaire de Cody Gakpo, la star de Liverpool, mais le Maroc a refusé d’abdiquer. Issa Diop a égalisé dans le temps additionnel (90e+1), entraînant la prolongation, puis une séance de tirs au but remportée par les Lions de l’Atlas.

Au micro de beIN Sports après la rencontre, Wahbi a analysé : « C’était un match purement tactique. L’adversaire nous a beaucoup respectés et a choisi d’aligner cinq défenseurs à l’arrière, car il connaît notre style de jeu et notre façon de conserver le ballon. »

« Nous avons totalement dominé la rencontre, avec une large possession et davantage de tirs. Cette victoire et cette qualification sont donc amplement méritées », a-t-il ajouté.

« Malheureusement, nous avons concédé un but en contre-attaque alors que nous avions le ballon, mais nous avons gardé notre calme et notre foi jusqu’à ce que nous revenions au score », a-t-il ajouté.

Il a conclu : « Nous devons accepter cette victoire telle qu’elle est, car chaque match a son propre scénario, et nous sommes désormais dans une phase à élimination directe. »

Il a également adressé un message aux supporters : « La passion des Marocains partout dans le monde nous donne de l’énergie et nous permet de poursuivre notre parcours. »

Il a conclu : « Notre aventure se poursuit et nous ne voulons pas qu’elle s’arrête. Je suis fier de la prestation des joueurs, et nous dédions cette victoire au roi et au peuple. »

Prochaine étape : un rendez-vous face au Canada en huitièmes de finale, samedi soir.