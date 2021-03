Modric devient le joueur croate le plus capé de l'histoire

Luka Modric, le milieu de terrain du Real Madrid, a dépassé Darijo Srna en tant que joueur croate le plus capé de l'histoire.

Luka Modric est devenu le joueur croate le plus capé de tous les temps suite à sa titularisation contre le Chypre lors des qualifications pour la Coupe du monde.

Modric a égalé le record de Darijo Srna plus tôt cette semaine et il a dépassé la marque du défenseur ce samedi en faisant sa 135e apparition pour son pays.

Le milieu de terrain du Real Madrid est devenu l'un des plus grands joueurs de son pays depuis sa première sélection en mars 2006. Après avoir fait ses débuts internationaux en 2006, Modric a joué 135 fois pour la Croatie, marquant 16 buts tout en disputant trois Championnats d'Europe et trois Coupes du monde.

La période faste du brillant milieu de terrain est survenue en 2018 lorsqu'il a mené la Croatie à sa première finale de Coupe du monde, où celle-ci a échoué en s'inclinant 4-2 contre la France.

Modric ne pense pas encore à la retraite

Pour ses efforts, cependant, Modric a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde, avant de conquérir le Ballon d'Or un peu plus tard, brisant au passage l'hégémonie du duo Cristiano Ronaldo - Lionel Messi.

Bien qu'il ait maintenant 35 ans, Modric s'est avéré être toujours une figure clé du Real Madrid cette saison. L'ex-joueur de Dinamo Zagreb a fait 36 ​​apparitions au total pour les Blancos en 2020-2021, dont 31 comme titulaire.

S'exprimant après la victoire de son équipe en Ligue des champions contre l'Atalanta plus tôt ce mois-ci, Modric a déclaré: "J'ai 35 ans mais je sens que je n'ai que 27 ans. Je me sens bien". Une bonne nouvelle pour les Merengue et aussi pour son pays.