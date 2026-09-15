L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a dévoilé la composition de son équipe pour le match face à Al-Gharafa, ce mardi soir.

Al-Hilal reçoit Al-Gharafa ce mardi soir, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour le match de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

La composition d'Al-Hilal pour affronter Al-Gharafa était la suivante :

Bono, Koulibaly, Yusuf Akçiçek, Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Savić, Simone et Mitri.

De l'autre côté, Pedro Martinez a dévoilé la composition d'Al-Gharafa, qui se présentait comme suit :

Koné, Al-Rashidi, Ayoub, Chang, Sanou, Saifeldeen, Fabricio, Sassi, Bennacer, Dounas et Frank.







