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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traduit par

Mitrović remplace Watkins dans la composition officielle d'Al Hilal face à Al-Gharafa

Al Hilal vs Al-Gharafa
Al Hilal
Al-Gharafa
AFC Champions League Elite
Arabie saoudite
Qatar

La rencontre lors de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Elite

L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a dévoilé la composition de son équipe pour le match face à Al-Gharafa, ce mardi soir.

Al-Hilal reçoit Al-Gharafa ce mardi soir, au stade Kingdom Arena de Riyad, la capitale saoudienne, pour le match de la première journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

La composition d'Al-Hilal pour affronter Al-Gharafa était la suivante :

Bono, Koulibaly, Yusuf Akçiçek, Mahzari, Nasser, Neves, Sergej, Martinelli, Savić, Simone et Mitri.

 De l'autre côté, Pedro Martinez a dévoilé la composition d'Al-Gharafa, qui se présentait comme suit :

Koné, Al-Rashidi, Ayoub, Chang, Sanou, Saifeldeen, Fabricio, Sassi, Bennacer, Dounas et Frank.



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