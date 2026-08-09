Mikel Arteta lâche des propos très inquiétants sur Jurriën Timber

Le retour de Jurriën Timber à Arsenal va encore se faire attendre. Selon l’entraîneur Mikel Arteta, la convalescence du Néerlandais durera encore au moins « quelques semaines ».

Et ce alors que Timber était en fait attendu dans le groupe pour le Community Shield contre Manchester City. Cette rencontre se jouera dimanche prochain au Millennium Stadium de Cardiff.

« Je ne peux pas entrer dans les détails », a déclaré Arteta au sujet du retour attendu de Timber. « Jurrien fait vraiment de très bons progrès, ça oui. Il est sur le terrain et en fait déjà pas mal à l’heure actuelle, mais il faudra encore des semaines avant qu’il revienne. Je ne peux pas vous dire combien. »

Timber a manqué la partie cruciale de la fin de saison dernière en raison d’une blessure à la cheville, mais il était suffisamment remis pour entrer en jeu lors de la finale de Ligue des champions perdue aux tirs au but contre le Paris Saint-Germain.

Le défenseur polyvalent a ensuite été convoqué pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe des Pays-Bas, mais il a rapidement dû renoncer pendant la préparation en raison d’une blessure à l’aine. Il est donc toujours en convalescence à l’heure actuelle.

Un sacré coup dur pour Arsenal, car William Saliba n’est lui non plus pas disponible pour le moment. Le défenseur central a subi une blessure au dos lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Espagne.

« Willy est actuellement au repos », a ajouté Arteta à ce sujet. « Pendant deux semaines, il n’a pratiquement rien pu faire afin d’éviter que la blessure ne s’aggrave. La convalescence prendra un certain temps et dès que nous aurons plus de nouvelles, nous le ferons savoir. »