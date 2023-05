Mikel Arteta explique pourquoi il ramène un olivier aux réunions d'équipe

Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, a révélé qu'il lui arrivait d'apporter un olivier aux réunions d'équipe pour motiver son groupe.

Après avoir appris que le patron des Gunners avait commencé à amener un Labrador couleur chocolat nommé Win sur le terrain d'entraînement pour le calmer, Arteta a parlé d'un autre outil de motivation inhabituel qu'il utilise à London Colney.

Lors de sa conférence de presse précédant le déplacement d'Arsenal à Nottingham Forest, Arteta a parlé de l'olivier du club, dont il a utilisé une version miniature pour expliquer l'importance de la solidarité à ses jeunes joueurs. L'Espagnol a déclaré : "Un autre symbole du club est notre olivier. Il a aussi besoin de beaucoup de soins. C'est un olivier, il a plus de 150 ans, comme le club, et nous devons prendre soin de ses racines tous les jours, nous assurer qu'elles ne sont pas empoisonnées, qu'elles ne sont pas endommagées et qu'elles sont en bon état".

ESPN rapporte qu'Arteta a repéré l'arbre depuis la fenêtre de son bureau et a demandé à un membre du personnel d'en faire une version miniature qu'il pourrait utiliser devant son équipe. Le chien Win et l'olivier sont les derniers d'une série de moyens inventifs utilisés par Arteta pour communiquer des idées à ses joueurs. La scène de l'ampoule électrique dans la série All or Nothing d'Amazon est un autre exemple célèbre.

Après la révélation de l'arbre de vendredi, Arsenal affronte Nottingham Forest, un club menacé de relégation, au City Ground, ce samedi.