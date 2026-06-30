Mido félicite le Maroc après l'élimination des Pays-Bas

Khaled Ahmed Hossam Mido, ancienne star de l’équipe nationale égyptienne et du Zamalek, a salué la performance du Maroc après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas, qui nourrissent désormais de grandes ambitions pour la Coupe du monde 2026, avaient validé leur billet pour les huitièmes de finale après un succès aux tirs au but (3-2) face aux Pays-Bas, le score étant resté de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

Sur son compte « X », Mido a écrit : « Félicitations au Maroc, nation au riche passé footballistique… Premier pays arabe et africain à avoir terminé en tête de son groupe en 1986 et auteur de la meilleure performance arabe et africaine en 2022. »

Il a ajouté : « Le Maroc, c’est le pays d’Ahmed Faras et de Badou Zaki… le pays de Naïbt, de Chibo et de Mustapha Hadji… le pays de Hakimi et de Bono… le pays de Fawzi Lakjaa. Vous méritez cette victoire et votre place parmi les grands… Mille fois félicitations. »

Prochain rendez-vous : un huitième de finale face au Canada, programmé samedi.



