Michel Platini attaque Infantino et réclame son départ

Le Français Michel Platini, ancien président de l'Union européenne de football, a attaqué Gianni Infantino, président de la FIFA, avec qui il avait travaillé auparavant à l'UEFA.

Cette relation est désormais totalement rompue, puisque Platini a récemment intenté une action en justice contre le président de la FIFA pour « trafic d'influence », « association de malfaiteurs en vue de commettre une diffamation » et « diffamation ».

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L'ancien président de l'Union européenne de football n'a pas caché ses réserves à l'égard de son ancien adjoint, lors de son passage dans l'émission « Canal Football Club » : « Il l'était dans une certaine mesure, mais il était soumis à un président placé au-dessus de lui. J'ai toujours su qu'il était épris d'argent et de pouvoir. »

En réponse aux récentes tensions entourant la FIFA et son président, Platini a lancé une attaque plus large contre la gestion actuelle du football, affirmant que les véritables dirigeants ne sont pas ceux qui occupent les postes des instances dirigeantes.

Il a déclaré : « Je pense que le football est une belle fête, c'est quelque chose d'important. Le football, ce sont des matches... Cela, c'est de la politique. C'est une image en miniature de gens qui se croient les maîtres du football. Mais les maîtres du football, ce sont des joueurs comme Mbappé, Zidane et Maradona. »

Et de poursuivre : « Ce sont des bureaucrates qui accèdent à certains postes, obtiennent la gloire et l'argent, puis les perdent. Nous avons besoin de joueurs. »

Quant à Infantino, son jugement a été catégorique : « Il a échoué, parce qu'il est le garant des lois du jeu. Il ne les a pas respectées, il doit partir. »

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